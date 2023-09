Charlène di Monaco attualmente sta bene. La principessa ha parlato al «Monaco-Matin» il 12 settembre. KEYSTONE/archivio

Nelle ultime settimane Charlène è stata particolarmente esposta al pubblico. Ha rilasciato una lunga intervista in cui affronta molti argomenti personali. Tra questi, la sua relazione con Alberto.

Hai fretta? blue News riassume per te «Monaco-Matin» ha pubblicato un'intervista esclusiva a Charlène.

In essa parla di tutti i tipi di argomenti, compresi quelli privati.

Dice di stare bene al momento e si augura che le voci sulla separazione da Alberto svaniscano. Mostra di più

Martedì «Monaco-Matin» ha annunciato un'intervista esclusiva a Charlène di Monaco nella sua edizione cartacea.

Si tratta di una rarità, poiché di solito la Principessa preferisce non farsi vedere in pubblico. Ora possiamo quindi scoprire come sta Charlène.

Negli ultimi anni si è parlato di una grave infezione otorinolaringoiatrica, ma anche di esaurimento mentale, per il quale si è dovuta curare in Svizzera. La sua assenza è stata particolarmente evidente e i media non hanno perso occasione per sottolinearla.

Ma tutto questo è, fortunatamente, il passato per la madre di Jacques e Gabriella. «Mi sento in forma, felice e in pace con me stessa», ha dichiarato Charlène a «Monaco-Matin».

«Cammino regolarmente, ma vorrei riprendere gli allenamenti di nuoto, per recuperare un po' più di energia e sentirmi più forte».

Negli ultimi giorni Charlène è stata immortalata allo stadio insieme al marito Alberto per seguire l'incontro tra Sudafrica e Scozia valido per i Mondiali di rugby e poi insieme ai figli Jacques e Gabriella.

«Un grande passo per i gemelli»

A proposito di bambini: Jacques e Gabriella hanno iniziato la scuola lunedì. Per la prima volta, a quanto si apprende, non sono nella stessa classe. Sono nella CE2, che equivale alla nostra terza elementare.

Questo è «un grande passo per loro», dice Charlène, la cui preoccupazione principale è quella di preservare la loro infanzia e permettere loro di crescere come i bambini della loro età. «Avevano, come tutti gli studenti il primo giorno di scuola, molte aspettative: sui nuovi compagni, sugli insegnanti, su cosa avrebbero indossato il primo giorno».

Charlène e Alberto hanno accompagnato i figli a scuola per l'occasione.

Stanca delle voci

Le cose si fanno più esplosive quando si parla del suo matrimonio con il principe Alberto. Anche in questo caso, Charlène parla chiaramente.

Spera che le brutte voci sulla separazione finalmente cessino.

Le speculazioni che circolano in continuazione? Non vuole più sentirne parlare. Semplicemente «non vuole più reagire» e spera che «svaniscano nel nulla».