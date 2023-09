Ecco perché Charlène è in Sudafrica, ma dov'è il principe Alberto?

Charlène di Monaco, immagine d'archivio. KEYSTONE/Eric Gaillard/Pool photo via AP

Charlène di Monaco sta visitando la sua vecchia patria, il Sudafrica. L'ex atleta ha partecipato a un corso di nuoto per bambini. Nelle foto è apparsa raggiante.

Hai fretta? blue News riassume per te Charlène di Monaco si è recata nel suo Paese d'origine, il Sudafrica.

L'ex nuotatrice ha partecipato venerdì a un evento per bambini organizzato dalla sua fondazione.

Charlène è apparsa raggiante nelle foto dell'evento. Il principe Alberto II non era presente. Mostra di più

Charlène di Monaco ha visitato la sua vecchia casa in Sudafrica. La monegasca ha partecipato a un corso di nuoto per i bambini locali.

Durante l'evento «Learn to Swim», per gli allievi delle scuole di Sun City, a circa 150 chilometri a nord-est di Johannesburg, era raggiante.

Charlène stessa è stata una nuotatrice professionista. Ha vinto tre medaglie d'oro ai Giochi africani del 1999.

Per l'occasione, il Palazzo Reale di Monaco ha pubblicato alcune foto e ha scritto: «Nell'ambito della sua visita in Sudafrica, Sua Altezza Reale la Principessa Charlène ha partecipato ieri a Sun City al corso di nuoto ‹Impara a nuotare› organizzato per 100 bambini delle scuole della regione. I laboratori sono stati gestiti dai team della Fondazione Principessa Charlène di Monaco in Sudafrica in collaborazione con Lifesaving South Africa».

Nelle immagini si vede Charlène che sorride in mezzo ai piccoli nuotatori.

In una foto indossa la maglia locale, in un'altra si trova in mezzo al gruppo di bambini, insieme alla mascotte del rinoceronte.

Il principe Alberto II non era presente, anche se teoricamente dovrebbe averla accompagnata nel viaggio.

I figli della principessa sono rimasti a casa. I gemelli Gabriella e Jacques hanno iniziato da poco la scuola.