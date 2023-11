La principessa Stéphanie di Monaco rivela: «Ero iperattiva»

«Ballo del Centenario» a Monaco: il Principe Alberto II balla con la sorella, la principessa Stéphanie. IMAGO/ABACAPRESS

Il principe Alberto II di Monaco e sua sorella, la principessa Stéphanie, in un'intervista parlano della loro infanzia insieme. Emerge chiaramente che i due sono ancora molto uniti.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Alberto II di Monaco e sua sorella minore, la principessa Stéphanie, hanno rilasciato un'intervista congiunta alla rivista francese «Point de Vue».

Stéphanie ricorda la sua infanzia con il fratello, che ha sette anni più di lei.

«Alberto era molto paziente con me», dice la 58enne. Mostra di più

Il principe Alberto II di Monaco e sua sorella minore, la principessa Stéphanie, hanno rilasciato una rara intervista congiunta alla rivista francese «Point de Vue».

L'occasione era il 100° compleanno del padre, il Principe Ranieri III (1923-2005), che i fratelli hanno recentemente onorato con il «Ballo del Centenario» a Monaco.

Alberto ha ballato con Stéphanie. Erano presenti anche la figlia di Stéphanie, Camille Gottlieb, e il figlio Louis Ducruet con la moglie Marie Ducruet.

La principessa Stéphanie: «Mio fratello era adorabile»

Durante la conversazione, Stéphanie ricorda la sua infanzia con il fratello, di sette anni più grande. «Ammetto che Alberto era molto paziente con me, soprattutto perché ero iperattiva», dice la 58enne. E ancora: «Mio fratello era adorabile, sopportava spesso il fatto che io volessi sempre giocare con lui».

La pazienza di Alberto non si esauriva quasi mai, afferma la principessa. «Lo ringrazio per questo. Dato che non avevo né un fratello né una sorella della mia età, andavo sempre da lui e dai suoi amici».

Giocava spesso a Monopoli o a giochi di costruzione insieme ad Alberto. A volte rubava persino una delle action figure del fratello per sposarla con le sue Barbie.

Alberto: «Stéphanie dice sempre quello che pensa»

E Alberto come descrive il rapporto con le sorelle Caroline e Stéphanie? Entrambe gli danno ancora oggi molti consigli, dice il 65enne a «Point de Vue».

«Mi incontro regolarmente con Caroline e Stéphanie e loro mi dicono cosa pensano. Non mi deludono», spiega Alberto. Nel frattempo Stéphanie aggiunge: «A volte gli diamo anche la nostra opinione prima ancora che ce la chieda».

Stéphanie ha apprezzato il tempo trascorso con il padre

La principessa Stéphanie ricorda con affetto il padre, il principe Ranieri III. «Sono stata spesso con lui. Non appena era possibile, lo raggiungevo».

Il principe Ranieri III solitamente era molto impegnato, quindi Stéphanie apprezzava ancora di più i momenti che poteva trascorrere da sola con lui. Questa foto è stata scattata il 1° marzo 1977 durante la settimana bianca a Schönried, in Svizzera. Keystone

E ancora: «Quando finivo la scuola alle dieci e mezza, correvo a passare un po' di tempo con lui». Il padre di solito era molto impegnato, quindi Stéphanie apprezzava ancora di più i momenti che poteva trascorrere da sola con lui.

La principessa, che ha avuto diverse relazioni fallite, non nomina nessuno dei suoi ex come uomo importante per lei. «Ci sono tre uomini nella mia vita: mio padre, mio figlio e mio fratello».