In un'intervista, il principe Alberto e la principessa Charlène hanno parlato delle due persone a cui tengono di più: i loro figli Gabriella e Jacques. IMAGO/PanoramiC

Domenica 19 novembre 2023 Monaco ha celebrato la Festa Nazionale. In un'intervista congiunta, il principe Alberto e la principessa Charlène hanno parlato dei loro gemelli Gabriella e Jacques.

Hai fretta? blue News riassume per te Spesso e volentieri negli ultimi tempi il principe Alberto II e la principessa Charlène hanno dovuto fornire ai media informazioni sullo stato del loro matrimonio.

In una recente intervista a «Monaco Matin», lei ha finalmente potuto parlare d'altro, ossia delle due persone che le stanno più a cuore: i suoi gemelli, il principe Jacques e la principessa Gabriella.

«Sono prima di tutto monegaschi», chiarisce la principessa Charlène, cresciuta in Sudafrica. Mostra di più

Negli ultimi tempi il principe Alberto II e la principessa Charlène hanno dovuto più e più volte rispondere a domande in merito allo stato del loro matrimonio, che sembrava in crisi.

Nell'ultima intervista rilasciata, però, la coppia reale ha finalmente potuto parlare di altro, ossia delle due persone a cui tengono di più: i loro gemelli di otto anni, il principe Jacques e la principessa Gabriella.

Hanno già fatto le loro prime apparizioni ufficiali

È abbastanza raro che la coppia reale monegasca rilasci un'intervista congiunta. Ma in vista della festa nazionale, che il piccolo Stato ha celebrato domenica 19 novembre 2023, la redazione di «Monaco Matin» ha potuto porre alla coppia domande sui due figli.

Gabriella e Jacques compiranno nove anni il 10 dicembre. E «Monaco Matin» ha voluto sapere quando inizieranno per i due bambini i primi compiti ufficiali.

«Hanno già fatto alcune apparizioni ufficiali al nostro fianco. Non c'è un'età specifica per iniziare. Vedremo quando si presenteranno altre opportunità», ha risposto il principe Alberto.

Stando al 65enne, lui e sua moglie sono molto attenti a introdurre nel modo giusto i figli ai loro obblighi futuri. «Non vogliamo esporli troppo e troppo presto».

Non appena Gabriella e Jacques saranno un po' più grandi, saranno pian piano sempre più coinvolti in eventi e cerimonie. «È importante prendere le cose in modo graduale, senza costringere i bambini a fare nulla».

Charlène: «I bambini sono prima di tutto monegaschi»

Ma come crescono i gemelli nel palazzo? «Sono prima di tutto monegaschi», ha chiarito nell'intervista la principessa Charlène, cresciuta in Sudafrica.

E ha continuato: «Siamo andati più volte in Sudafrica con Gabriella e Jacques. A loro sono sempre piaciuti molto questi viaggi». I soggiorni nel paese d'origine per la 45enne sono sempre una cosa speciale.

«Gabriella e Jacques mi dicono spesso che vogliono tornare in Sudafrica per vedere gli animali e visitare le fattorie. Ma li abbiamo portati anche in molti altri paesi del mondo. È un privilegio poterlo fare, mostrare loro una diversità di culture, religioni e differenze».

Charlène e Alberto sono preoccupati per il futuro dei loro figli

Oltre a tutti i bei momenti e ai viaggi con i loro gemelli, la coppia reale è anche preoccupata per l'attuale situazione mondiale. Charlène e Alberto guardano con apprensione al futuro dei loro figli.

«Viviamo in tempi difficili. Molte persone sono preoccupate per la loro sicurezza. Tutti sognano la pace su questo pianeta. Purtroppo, però, viviamo in un'epoca in cui non è così. Questo fa paura, soprattutto come genitore», ha detto Charlène.

Ma la principessa sa bene una cosa: «I nostri figli occupano una posizione speciale. Incarnano il futuro del Principato».

Lei e suo marito devono quindi far capire a Gabriella e Jacques perché «siamo sotto una protezione costante che ci permette di sentirci al sicuro ovunque ci troviamo».