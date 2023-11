Per la prima volta da quando è diventato re, Carlo ha aperto il Parlamento britannico. In occasione di questo evento storico sua moglie Camilla ha sorpreso tutti indossando un abito speciale.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 7 novembre 2023, Carlo ha aperto il Parlamento britannico per la prima volta da quando è diventato re.

Ha indossato la Corona Imperiale di Stato e l'abito di Stato, mentre Camilla ha riciclato il vestito di raso color avorio che aveva già portato in occasione dell'incoronazione di maggio. Mostra di più

Sebbene il contenuto del Discorso del Re di solito sia prestabilito, restano comunque memorabili le immagini dell'arredamento sontuoso, della corona, della carrozza e, naturalmente, degli abiti dei reali.

Il Re ha indossato la Corona Imperiale di Stato e l'abito di Stato, mentre la regina Camilla ha riciclato il vestito bianco di Bruce Oldfield che aveva già messo all'incoronazione dello scorso maggio.

Abito riciclato

Si trattava di un abito in raso color avorio con maniche lunghe, scollatura a V e ricami floreali, che voleva esprimere l'amore di Camilla per la natura e il giardinaggio (vedi la galleria d'immagini in cima all'articolo).

Solo il copricapo era diverso: questa volta ha deciso di portare, sopra la sua caratteristica acconciatura a caschetto, la Corona di Stato di re Giorgio IV, appartenuta alla defunta regina Elisabetta II.

Per concludere la giornata storica, la coppia reale si è recata al Royal Ballet per assistere a uno spettacolo speciale di «Don Chisciotte» a favore dei lavoratori del servizio sanitario nazionale.

Per l'occasione, Carlo e Camilla hanno sostituito i tradizionali abiti sontuosi e le preziose corone con look più leggeri e discreti: un completo scuro e una cravatta color malva per Carlo e un vestito di pizzo blu intenso per Camilla.