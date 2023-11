Meghan Markle Screenshot Instagram: royalsussexwindsors.__

Dopo aver appreso che alcuni membri della casa reale britannica avevano discusso del colore della pelle di suo figlio Archie, Meghan avrebbe scritto a re Carlo per riferirglielo e riportargli i nomi dei responsabili, ritenuti razzisti. Ne parla, tra le altre cose, un nuovo libro sulla famiglia reale.

Hai fretta? blue News riassume per te L'autore esperto di reali Omid Scobie rivela altri segreti sulla famiglia britannica in un suo nuovo libro.

In «Endgame», parla anche di Meghan che avrebbe chiamato razzisti alcuni membri della famiglia reale.

Al riguardo la moglie di Harry ha scritto una lettera a re Carlo, poco dopo l'intervista rivelatrice con Oprah Winfrey. Mostra di più

Un altro libro sta creando scompiglio nella famiglia reale britannica, ma questa volta non proviene dai suoi stessi ranghi. Nel suo «Endgame», pubblicato il 28 novembre, l'esperto di reali Omid Scobie rivela i segreti di re Carlo e di tutta la sua cerchia famigliare.

Il «Sun» e altri portali di notizie britannici riportano i commenti che la duchessa Meghan avrebbe rivolto proprio al sovrano attraverso una lettera a lui indirizzata. Nella missiva, secondo Scobie, citava due nomi di membri della casa reale ritenuti razzisti, in quanto avevano discusso del colore della pelle di suo figlio Archie.

Scobie chiarisce anche che non sta menzionando i nomi deliberatamente «per paura di conseguenze legali».

La regina non c'entra

Meghan e Harry avevano già lanciato queste accuse alla famiglia reale nell'intervista fatta con Oprah Winfrey. Diversi membri della casa avrebbero parlato di «quanto sarà scura la pelle di Archie quando nascerà».

Nel libro, l'autore fa riferimento alle lettere che Meghan avrebbe inviato all'attuale re nella primavera del 2021, dopo la conversazione con Winfrey.

Non è chiaro chi sia esattamente che avrebbe fatto i commenti ritenuti razzisti. Tuttavia i Sussex hanno assicurato che non si tratta né della defunta regina Elisabetta II né del principe Filippo.

C'è infine da precisare che non c'è stata alcuna collaborazione tra Omid Scobie e Meghan o Harry per il suo ultimo libro. In passato, tuttavia, la coppia gli avrebbe inviato alcune informazioni tramite un intermediario.