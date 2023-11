Quando Re Carlo ha ordinato a Harry e Meghan di lasciare la loro casa di Frogmore Cottage, nel Regno Unito, pare che la reazione di Harry sia stata tutt'altro che galante. IMAGO/Motorsport Images

Un nuovo libro-verità racconta di una discussione tra Carlo e suo figlio Harry. Quest'ultimo voleva convincere il padre, con mezzi decisamente poco eleganti, a permettergli di soggiornare a Frogmore Cottage. Qui i dettagli.

Si dice che abbia cercato di convincere Re Carlo a permettergli di restare con queste parole: «Non vuoi più vedere i tuoi nipoti?».

La disputa tra il principe Harry e la sua famiglia in Inghilterra non accenna a placarsi. Non appena le cose sembrano calmarsi un po' - si intravedeva persino la possibilità di un Natale insieme - vengono rivelati nuovi dettagli spiacevoli.

Nel suo nuovo libro-verità «Endgame», che viene pubblicato martedì 28 novembre, l'autore Omid Scobie descrive una conversazione tra Re Carlo e Harry in cui il principe avrebbe ricattato il padre.

Lo riferisce la «Bild», citando la rivista francese «Paris Match», che ha già ricevuto alcuni estratti del libro.

Harry avrebbe ricattato Re Carlo con i suoi nipoti

Ma facciamo prima un passo indietro: la biografia «Spare» del principe Harry è stata pubblicata quasi un anno fa, a gennaio 2023. In essa, il reale non ha descritto in maniera positiva la famiglia reale britannica.

Poco dopo, quindi, Re Carlo ha ordinato a suo figlio e a tutta la sua famiglia di lasciare la loro vecchia casa nel Regno Unito, ossia Frogmore Cottage.

Pare che a quel punto, e qui sta la novità, Harry abbia chiamato il sovrano per cercare di convincerlo a non sfrattarli. Ma lo ha fatto in un modo poco carino, minacciandolo così: «Non vuoi più vedere i tuoi nipoti?».

Si riferiva ovviamente ai suoi figli, Archie di quattro anni e Lilibet di due, che ora vivono insieme a Meghan e ovviamente a Harry a Montecito, in California.

Secondo il libro «Endgame», Re Carlo voleva limitare la conversazione a uno scambio innocuo: «Per quanto riguarda Harry, il messaggio che circolava in famiglia era che non ci si poteva fidare di lui. Tutti lo presero molto sul serio».

Harry e Meghan hanno dovuto lasciare la proprietà

Ma il ricatto non è servito. Harry e Meghan hanno quindi dovuto lasciare il Frogmore Cottage. Resta ora da vedere quali altri dettagli verranno alla luce nel nuovo libro.

Nel volume si dice anche che Meghan «non vorrà mai più mettere piede in Inghilterra». Ma per mantenere un po' vivi i legami familiari, si suppone che i Sussex inviino regolarmente al Re le foto dei loro figli.