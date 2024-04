Jennifer Aniston

L’attrice sta lavorando per riportare in vita la commedia del 1980, che vedeva nel cast Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton.

Jennifer Aniston è al lavoro per produrre una nuova versione del cult del 1980 «Dalle 9 alle 5... orario continuato». La star di «Friends» e la producing partner Kristin Hahn stanno sviluppando una rivisitazione della commedia attraverso la loro compagnia Echo Films.

La versione originale vedeva Jane Fonda, Lily Tomlin e Dolly Parton nei panni di tre colleghe di ufficio, determinate a vendicarsi del loro capo sessista ed egoista, interpretato da Dabney Coleman. La colonna sonora, firmata da Dolly, diventò all’epoca una grande hit.

La trama del nuovo progetto è ancora top secret. Secondo le ultime indiscrezioni, a occuparsi della sceneggiatura sarà Diablo Cody, nota per il suo lavoro in «Juno» e «Jennifer’s Body».

Dopo il suo grande successo, il film diventò una serie tv, andata in onda tra il 1982 e il 1988, e un musical a Broadway con nuove canzoni firmate da Dolly Parton.

Fonda, Tomlin e Parton hanno più volte discusso di un sequel di «Dalle 9 alle 5» nel corso degli anni, ma il progetto non è mai decollato. Tuttavia Jane e Lily si sono ritrovate sul set della serie Netflix «Grace and Frankie», mentre Dolly è apparsa come guest star nella stagione finale del 2022.

Aniston ha realizzato film come «Cake», «Voglio una vita a forma di me», «Murder Mystery» e la serie tv «The Morning Show» attraverso la sua compagnia di produzione. Ha collaborato con Dolly nel 2018 per «Voglio una vita a forma di me», la cui colonna sonora è stata scritta proprio dalla leggenda del country. Le due si sono inoltre esibite nel brano «Push and Pull» con l’attrice Danielle Macdonald.

