Esattamente un anno fa, il 6 maggio del 2023, il primogenito della defunta regina Elisabetta II è stato incoronato Re. Per l'occasione, il Regno Unito ha tirato fuori tutto lo sfarzo e il glamour che aveva da offrire. Un anno dopo, le cose sono decisamente cambiate.

E sempre il 6 maggio, il principe Archie - nipote del sovrano - festeggia il suo compleanno: quest'anno sono 5.

Ma l'ultimo anno non è stato facile per il capo della famiglia reale britannica: le controversie famigliari prima e il cancro lo hanno infatti oscurato. Mostra di più

Oggi, 6 maggio 2024, è un giorno speciale per la famiglia reale britannica. Festeggia infatti il primo anniversario dall'incoronazione in pompa magna di Re Carlo III e della regina Camilla e in contemporanea il loro nipote, il principe Archie, compie cinque anni.

Ma non c'è stata nessuna festa tutti insieme. Un po' per i problemi di salute che hanno colpito il sovrano e la nuora, la principessa Kate, ma anche per le divisioni che ancora ci sono tra il monarca e suo secondogenito, il principe Harry, e la moglie, la duchessa Meghan, cioè i genitori di Archie.

Quindi, a un anno da quella giornata di festa, sfarzo e glamour, oggi rimane ben poco.

La disputa familiare

Per il momento è improbabile che il rapporto tra Harry e Carlo torni alla normalità, almeno secondo l'esperto Craig Prescott della Royal Holloway University di Londra.

Le ferite nel loro rapporto personale sembrano troppo profonde. I duchi del Sussex, che si sono ritirati dalla famiglia reale anni fa e vivono in California con i loro due figli (Archie e Lilibet), hanno lanciato gravi accuse contro la famiglia reale in interviste, documentari e un libro.

I timidi approcci avuti finora non hanno portato a una svolta. Quando il Re ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro all'inizio di febbraio, Harry si è immediatamente recato a Londra, da solo. Ma l'incontro con il padre è durato solo 45 minuti.

Il 39enne tornerà nella capitale britannica mercoledì, l'8 maggio, per partecipare a una funzione di ringraziamento per celebrare il decimo anniversario degli «Invictus Games». È infatti stato lui a fondare le competizioni tra soldati rimasti disabili in guerra. Si ritiene che un incontro tra i due è abbastanza probabile, ma non si tratterà di nulla di più.

«Chissà cosa succederà a lungo termine? Io non credo che ci siano prospettive di cambiamento nei prossimi anni», afferma ancora l'avvocato costituzionalista Prescott. Anche perché i bene informati dicono che ci sia un vero e proprio astio tra Harry e suo fratello, il principe William.

Cosa sta combinando Archie?

Ma torniamo al piccolo Archie, che i suoi genitori tengono ben lontano dagli occhi del pubblico. Non ci sono infatti foto recenti sue o di sua sorella, che compirà tre anni all'inizio di giugno.

Il sesto in linea di successione al trono britannico è stato visto l'ultima volta nel documentario di Netflix «Harry e Meghan» del 2022. In quell'occasione è stato rivelato che Archie ama la musica, soprattutto quella di Elton John.

Nello stesso anno, il padre Harry ha dichiarato alla rivista «People» che al figlio piace interrompere le videochiamate. Nella sua serie Netflix «Heart of Invictus», ha detto: «Quando chiedo a mio figlio cosa vuole fare da grande, a volte mi risponde l'astronauta e altre il pilota».

Poco prima dell'ultimo Natale, Meghan ha invece raccontato che il bambino aveva mostrato interesse per le macchine fotografiche dopo che l'amico di famiglia e fotografo Misan Harriman lo aveva introdotto all'arte. Ne hanno quindi regalato una ad Archie, ma il bambino si era lamentato perché non era un modello Leica come quelli usati da Harriman.

Il re malato

«Il Re è tornato in pubblico!»: il sollievo dei media britannici è stato palpabile quando, martedì scorso, re Carlo III ha fatto visita a una clinica oncologica a Londra ed è apparso di buon umore. Il capo di Stato britannico ha fatto una buona impressione, secondo il primo ministro Rishi Sunak e il leader dell'opposizione Keir Starmer.

Ma la malattia del monarca continua a preoccupare tutti. La gente aspetta con ansia di sapere se Carlo tornerà alla normalità. Il Palazzo ha chiarito che le cure continuano e che gli appuntamenti del sovrano si svolgono come consigliato dai medici. Il monarca non è dunque ancora fuori pericolo.

Assente per un periodo ancora più lungo, per lo stesso problema di salute, è anche la principessa Kate. Con due personaggi di alto rango della famiglia reale fuori uso, altri membri hanno dovuto assumere ulteriori incarichi, come ad esempio la sorella di Carlo, la principessa Anna.

Anche il fratello, il principe Edoardo, e la moglie, la duchessa Sophie, stanno assumendo ruoli più importanti. Ad esempio, quest'ultima si è recentemente recata in Ucraina per conto del Governo britannico. «Ma le cose finora sono andate comunque abbastanza bene», commenta l'esperto reale.

La principessa Kate riceve la chemioterapia

La preoccupazione per la futura regina è ancora più grande. Ricordiamo che pure la moglie dell'erede al trono William ha reso pubblica una diagnosi di cancro, ma - come il suocero - non ha rivelato cosa abbia esattamente. Ha solo annunciato che si sta sottoponendo a chemioterapia per precauzione.

Quando a gennaio il Palazzo aveva annunciato che Kate era stata sottoposta a un intervento chirurgico all'addome, si parlava ancora di un suo ritorno al lavoro dopo Pasqua. Ma, alla luce della sua malattia, scoperta in seguito, non è chiaro per quanto tempo resterà a riposo.

Secondo Prescott, il fatto che il membro più popolare della famiglia reale sia scomparso dalla scena è in un problema grande. Questo soprattutto perché finché i loro figli, il principe George (10 anni), la principessa Charlotte (nove anni giovedì scorso) e il principe Louis (6) non saranno abbastanza grandi per svolgere compiti di rappresentanza, Kate e William saranno i più giovani «reali in attività» a comparire per conto della famiglia.

