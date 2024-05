Una donna britannica preoccupata chiede all'erede al trono William come sta la sua famiglia. IMAGO/i Images

Durante una recente apparizione pubblica in Inghilterra, il principe William si è intrattenuto con la folla di britannici accorsa per incontrarlo. Oltre a rendersi disponibile per i molti selfie, l'erede al trono ha anche parlato della salute della moglie Kate.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Dalla notizia dei tumori di cui soffrono il re Carlo e la principessa Kate, il principe William è responsabile dei compiti reali dei Windsor.

Durante un'apparizione pubblica nella contea di Durham, nel nord dell'Inghilterra, l'erede al trono ha risposto alle innumerevoli domande dei sostenitori dei reali.

Ha parlato anche di Kate e dei suoi figli, dando risposte - come nel suo solito - modo diplomatiche e amichevoli. Mostra di più

Il principe William ha visitato questa settimana la contea di Durham, nel nord dell'Inghilterra, dove - tra le altre cose - ha anche partecipato a un evento di beneficenza sulla prevenzione del suicidio nei giovani.

Successivamente l'erede al trono britannico si è intrattenuto con i fan reali - ovviamente circondato dal personale di sicurezza - che volevano avere risposte ad alcune domande scottanti.

Una donna ha chiesto gentilmente al primogenito di re Carlo III: «Posso chiederle come sta sua moglie?». Il 41enne ha risposto in modo amichevole: «Stiamo tutti bene, grazie mille. Sì, va tutto bene».

Non si conoscono i dettagli dei trattamenti contro il cancro

Si è quindi proprio scusato per l'assenza della sua consorte, la principessa Kate, e ha aggiunto di essere «molto felice di essere qui».

Finora non si sa pubblicamente nulla sul trattamento contro il cancro a cui è sottoposta Catherine. Come sempre, Kensington Palace informerà in merito non appena ci saranno sviluppi.

Il sovrano, invece, ha fatto ieri, martedì, la sua prima apparizione in pubblico. È apparso con la moglie, la regina Camilla e sembrava di buon umore.