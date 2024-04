13mo anniversario di matrimonio di William e Kate Ecco William e Kate alla loro prima apparizione dopo il fidanzamento a Trearddur Bay, nel Regno Unito. L'allora 29enne ha aperto una bottiglia di champagne per inaugurare una barca al porto. Immagine: IMAGO/Avalon.red Kate indossava lo stesso anello di fidanzamento della principessa Diana. Immagine: IMAGO/Avalon.red Il 29 aprile del 2011 Kate Middleton è diventata la principessa Catherine dicendo «lo voglio» al principe William nell'Abbazia di Westminster. I due si sono poi baciati sul balcone di Buckingham Palace. Immagine: imago stock&people Negli anni successivi - qui ai Giochi Olimpici di Londra del 2012 - William e Kate sono sempre stati felici e molto uniti. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Una delle loro residenze preferite è la tenuta di Norfolk Anmer Hall. Il principe e la principessa di Galles vi trascorrono molto tempo con i loro figli e lontano dagli occhi del pubblico. Immagine: IMAGO/Paul Marriott 13mo anniversario di matrimonio di William e Kate Ecco William e Kate alla loro prima apparizione dopo il fidanzamento a Trearddur Bay, nel Regno Unito. L'allora 29enne ha aperto una bottiglia di champagne per inaugurare una barca al porto. Immagine: IMAGO/Avalon.red Kate indossava lo stesso anello di fidanzamento della principessa Diana. Immagine: IMAGO/Avalon.red Il 29 aprile del 2011 Kate Middleton è diventata la principessa Catherine dicendo «lo voglio» al principe William nell'Abbazia di Westminster. I due si sono poi baciati sul balcone di Buckingham Palace. Immagine: imago stock&people Negli anni successivi - qui ai Giochi Olimpici di Londra del 2012 - William e Kate sono sempre stati felici e molto uniti. Immagine: IMAGO/ABACAPRESS Una delle loro residenze preferite è la tenuta di Norfolk Anmer Hall. Il principe e la principessa di Galles vi trascorrono molto tempo con i loro figli e lontano dagli occhi del pubblico. Immagine: IMAGO/Paul Marriott

Il principe William e la principessa Kate sono una coppia da oltre 20 anni e oggi, 29 aprile, celebrano il loro 13mo anniversario di matrimonio. Nonostante l'anno turbolento, i due sanno che possono contare l'uno sull'altra.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe William e la principessa Kate si sono uniti in matrimonio 13 anni fa, il 29 aprile del 2011.

Circa due miliardi di persone hanno assistito alle nozze dell'erede al trono della monarchia britannica.

La loro unione è ancora solida, ma l'ultimo anno è stato probabilmente uno dei più difficili per la coppia. Mostra di più

Gli ultimi dodici mesi non sono certamente stati rose e fiori per il principe William e la principessa Kate. Ma la coppia può fortunatamente contare su altri innumerevoli momenti di felicità vissuti negli oltre 20 anni insieme. E oggi, 29 aprile, i due festeggiano i 13 anni di matrimonio.

Anche se i principi del Galles si trovano in quello che probabilmente è uno dei loro anni più bui, anche in questo 2024 ci sono stati alcuni punti luminosi, tra cui l'ascesa al trono di re Carlo III e della regina Camilla.

William e Middleton si sono incontrati per la prima volta all'Università di St. Andrews nel 2001, quando entrambi studiavano Storia dell'Arte. In quel periodo vivevano insieme in un appartamento condiviso e andavano insieme alle feste.

Quella che era iniziata come un'amicizia si è poi trasformata in amore, soprattutto quando la relazione a distanza del futuro erede al trono con Arabella Musgrave è andata in pezzi.

«Waity Katie» riceve la proposta di matrimonio

Sebbene all'epoca si fosse diffusa la voce che William e Kate avessero iniziato a frequentarsi, non c'era nessuna prova.

Solo nel marzo del 2004 è arrivata una conferma: Catherine quell'anno si è infatti goduta la sua prima vacanza in Svizzera con William, Harry e Carlo. La relazione del principe con la giovane borghese è quindi stata resa pubblica a Klosters, nel Canton Grigioni.

I due si sono lasciati per un breve periodo due volte negli anni successivi. Durante i loro otto anni insieme, anche i media britannici si sono divertiti con «l'attesa proposta di matrimonio» e si sono riferiti alla futura principessa come «Waity Katie».

Sposati da 13 anni, in coppia da probabilmente 20 anni

Il 16 novembre del 2010 è finalmente arrivato il momento: William ha chiesto la mano di Kate e il matrimonio ha avuto luogo il 29 aprile 2011 nell'Abbazia di Westminster a Londra. Due miliardi di persone hanno assistito alla cerimonia in diretta televisiva, per un costo di 60 milioni di franchi.

Ora, 13 anni dopo, William e Kate hanno tre figli: George (10 anni), Charlotte (8) e Louis (6).

Il loro matrimonio, solido come una roccia, deve ora affrontare nuovi destini che all'epoca erano imprevedibili.

Il 2024 è iniziato con un'operazione all'addome di Kate, seguita dalla diagnosi di cancro della principessa. Quasi contemporaneamente, anche re Carlo III ha reso pubblica la stessa malattia.

Entrambi sono ancora in cura. La famiglia reale è quindi, per quel che riguarda gli impegni pubblici, ridotta e un grande peso grava sulle spalle di William.

Ma è probabile che la coppia celebri comunque questo giorno speciale in modo appropriato, con un momento di calma in tempi burrascosi.