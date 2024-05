Meghan e Harry vivono in California con i figli Archie e Lilibet dalla Megxit del 2020. Imago/Frank Sorge

Un esperto reale ne è certo: nonostante la faida familiare, «re Carlo III ha sempre lasciato la porta aperta a Harry». Ma non vale lo stesso per sua moglie Meghan: «Lei è tossica».

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te All'inizio di maggio, Harry è tornato in Gran Bretagna per la prima volta dopo la diagnosi di cancro della principessa Kate.

Il secondogenito di re Carlo III tornerà in patria di nuovo in occasione del decimo anniversario degli «Invictus Games», ma sempre senza la moglie Meghan.

Un esperto reale non esclude quindi un incontro con il padre: «La porta è sempre stata aperta per Harry», ma è chiusa per la duchessa del Sussex. Mostra di più

Il principe Harry tornerà in Gran Bretagna per il decimo anniversario dei suoi «Invictus Games» e «senza dubbio» intende incontrare suo padre, re Carlo III. Ad affermarlo con estrema certezza è l'editorialista reale Richard Fitzwilliams sul «Sun».

Un portavoce dell'evento sportivo, che prevede la competizione tra veterani di guerra che hanno contratto disabilità permanenti in servizio, ha confermato che il 39enne parteciperà alla cerimonia che si terrà l'8 maggio presso la Cattedrale di St Paul.

Si tratta del primo ritorno in patria per il secondogenito del sovrano da quando la principessa Kate ha reso pubblica la sua diagnosi di cancro il 22 marzo. Non è ancora chiaro se la duchessa Meghan parteciperà alla cerimonia, motivo per cui i figli Archie e Lilibet non figurano ancora tra gli invitati.

La situazione all'interno della famiglia è cambiata

Sempre al quotidiano britannico, Fitzwilliams ha aggiunto: «Non ho pensato nemmeno per un secondo che la moglie di Harry sarebbe venuta. Si trova di fronte a un enorme vento contrario e la stampa le starebbe addosso». E questo andrebbe a scapito dello scopo benefico degli «Invictus Games».

Secondo l'esperto reale, non si può escludere che si presenti, ma sembra molto improbabile. La 42enne non torna nel Regno Unito dal funerale della regina Elisabetta II nel settembre 2022.

Giova ricordare infatti che ha declinato l'invito all'incoronazione di Carlo a causa del quarto compleanno del figlio maggiore, Archie.

Commentando un possibile incontro tra il sovrano ed Harry, Fitzwilliams ha dichiarato: «Il re ha sempre lasciato la porta aperta al figlio, ma questo non significa che il principe riceverà un caldo benvenuto».

La situazione nella famiglia reale è cambiata drasticamente nelle ultime settimane, quindi un incontro non sarebbe molto sorprendente.

«Non si fida dei Sussex»

L'esperto reale usa un tono decisamente diverso quando si tratta del principe William e della moglie: «Kate è ora in cura per il cancro, quindi una visita come questa, controversa, sembra piuttosto improbabile. Inoltre rimane il silenzio tra i due fratelli, che non può essere risolto rapidamente».

E aggiunge: «La famiglia reale non si fida dei Sussex. Meghan è tossica». Naturalmente non dà per scontato che la coppia sferri un altro attacco, «ma la fiducia va riguadagnata lentamente e costantemente».

Infine Fitzwilliams ricorda che il principe Harry non può ignorare la sua eredità e sa cosa deve alla sua famiglia: «Forse i Sussex hanno in serbo una sorpresa, chissà».