L'ex stella del tennis Boris Becker sarà presto inseguito nelle giungle del Costa Rica dall'esperto di sopravvivenza britannico Bear Grylls per un nuovo reality show televisivo. IMAGO/Bestimage

È molto probabile che Boris Becker sarà presto inseguito nella giungla dall'esperto di sopravvivenza Bear Grylls. Secondo un insider, l'ex stella del tennis ha firmato un accordo per una nuova serie firmata Netflix.

bb Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex stella del tennis Boris Becker ha avuto anni turbolenti pieni di alti e bassi.

Ma il 56enne sembra avere ancora voglia di avventura.

Secondo il quotidiano britannico «The Sun» Becker dovrebbe partecipare a un nuovo programma Netflix chiamato «Bear Hunt».

Il tre volte vincitore di Wimbledon dovrebbe essere inseguito nelle terre selvagge del Costa Rica dall'esperto di sopravvivenza britannico Bear Grylls. Mostra di più

L'ex stella del tennis Boris Becker ha alle spalle anni turbolenti.

Dopo che l'ormai 56enne è stato condannato a due anni e mezzo di prigione per reati di insolvenza a Londra nella primavera del 2022, l'ex tennista è dovuto andare in carcere. Solo sei mesi dopo è stato rilasciato in anticipo.

La settimana scorsa è arrivato un altro sollievo: l'avvocato di Becker ha annunciato che il suo cliente non è più insolvente.

Becker ha voglia di avventura

La leggenda del tennis non vuole però un nuovo inizio tranquillo, come ha dichiarato al quotidiano sportivo francese «L'Équipe»: «L'ultima cosa di cui ho bisogno è una vita noiosa. Non sono tagliato per questo».

Adesso la prossima grande avventura di Becker sembra essere a portata di mano.

Secondo il giornale britannico «The Sun», che cita un insider, l'ex sportivo dovrebbe partecipare ad un nuovo reality show di Netflix chiamato «Bear Hunt».

Il tre volte vincitore di Wimbledon dovrebbe competere nelle terre selvagge del Costa Rica contro altre persone di spicco, mentre vengono inseguiti dall'esperto di sopravvivenza britannico Bear Grylls. Chi viene catturato da Grylls perde.

A Becker sarebbe stata offerta una grossa somma per la sua partecipazione, dato che i produttori del nuovo reality show potrebbero guadagnare molti soldi grazie al suo coinvolgimento.

«È un'aggiunta sensazionale»

«Boris Becker è un'aggiunta sensazionale a "Bear Hunt", anche per l'enorme attenzione che ha ricevuto negli ultimi anni», ha detto la fonte al «The Sun».

E ha aggiunto: «I produttori sperano che il suo naturale spirito combattivo, che ha sempre dimostrato sul campo da tennis, si dimostrerà oro televisivo in questo show».

L'apparizione sul piccolo schermo è una sorta di «ritorno sotto i riflettori» per il campione del tennis. Le riprese della nuova serie dovrebbero iniziare a breve.

La sua uscita è prevista per il 2025. Secondo il quotidiano britannico, Becker non è l'unica celebrità di alto profilo che accetterà la sfida nella giungla sudamericana.

Oltre a lui, farebbero parte del cast anche la star del rugby Danny Cipriani, la cantante delle Spice Girls Mel B e la cantante Una Healy.