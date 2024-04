L'ex star del tennis Boris Becker non ha più debiti. Ecco cosa significa

Boris Becker ha trascorso mesi in prigione nel Regno Unito, al termine dei quali ha dovuto restituire parte dei suoi guadagni. Bild: dpa

Boris Becker può chiudere il capitolo dell'insolvenza: il tribunale ha ordinato l'estinzione del debito residuo, ha annunciato il suo avvocato. L'ex stella del tennis ha raggiunto un accordo con i curatori fallimentari.

dpa

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex stella del tennis tedesco Boris Becker ha trascorso mesi in prigione nel Regno Unito, al termine dei quali ha dovuto restituire parte dei suoi guadagni.

Ora è tutto finito e il 56enne ha anche un grande obiettivo: Wimbledon 2025.

Il suo avvocato ha annunciato che il tribunale ha ordinato l'estinzione del debito residuo. Mostra di più

A quasi due anni dalla sua condanna al carcere britannico, l'ex stella del tennis Boris Becker ha fatto notevoli progressi sulla strada della normalità.

Il 56enne non è più insolvente, ha dichiarato giovedì l'avvocato tedesco di Becker all'Agenzia di stampa tedesca DPA.

Il Servizio britannico per l'insolvenza ha confermato alla DPA che l'insolvenza di Becker è stata revocata questo sabato 27 aprile. Con questa misura, cessano tutte le condizioni legate al procedimento.

«A seguito di un accordo con i suoi curatori fallimentari, l'insolvenza privata di Boris Becker, aperta nel 2017, è stata legalmente terminata con una decisione dell'Alta Corte di Londra di ieri (mercoledì ndr.)», si legge nella dichiarazione dell'avvocato Christian-Oliver Moser.

Il tribunale ha ordinato l'immediata estinzione del debito residuo. Ciò significa «che il nostro cliente è sollevato da ogni ulteriore responsabilità derivante dai debiti dell'insolvenza».

Londra, città del destino per Becker

Londra è quindi ancora una volta all'altezza della sua reputazione di luogo del destino dell'idolo sportivo tedesco, riflettendo lo splendore e la cupezza dell'ex atleta eccezionale.

Quasi 40 anni fa, la stella del nativo di Leimen ha iniziato a brillare più intensamente nella capitale britannica quando, nel 1985, ha vinto per la prima volta il torneo di tennis più importante del mondo, quello di Wimbledon.

Seguirono altre due vittorie sull'«erba sacra» e, con le sue prestazioni spesso sensazionali, Becker conquistò anche il cuore degli inglesi e cementò la sua immagine in Germania come l'eterno «diciassettenne Leimener».

Ma Londra ha avuto anche il suo lato oscuro per Becker. Soprattutto, l'eroe del tennis, un tempo splendente, ha vissuto qui quella che probabilmente è stata la sua più grande sconfitta, quando il 29 aprile 2022 è stato condannato a due anni e mezzo di prigione in un'aula di tribunale senza finestre.

Becker aveva nascosto ai suoi curatori fallimentari beni per un valore di milioni.

La detenzione è stata un'esperienza drammatica per l'ex star. In carcere è entrato in contatto con criminali violenti, alcuni dei quali volevano mettergli le mani addosso, ma altri lo hanno anche protetto, come Becker ha raccontato in seguito in interviste sensazionali.

Il tempo è passato più rapidamente del previsto: grazie a un regolamento speciale per i detenuti stranieri, il tedesco è stato rilasciato nel dicembre del 2022.

La procedura di insolvenza è proseguita anche dopo il rilascio dal carcere

Tuttavia, la procedura di insolvenza è proseguita. Becker ha dovuto consegnare ai suoi curatori fallimentari una parte degli introiti che riceveva da pubblicità, interviste e altre commissioni.

Ora la situazione si è conclusa. Non è chiaro a quali condizioni. Secondo la dichiarazione dell'avvocato Moser, si tratta di una questione riservata. Becker non ha voluto «commentare ulteriormente questo procedimento e altri dettagli in questo momento».

Questo ha chiarito alcune questioni importanti per Becker. Ma ne rimane una: il regolamento speciale di cui ha beneficiato all'epoca prevede che gli stranieri vengano immediatamente deportati nel loro Paese d'origine dopo la liberazione anticipata e che sia loro inizialmente vietato l'ingresso nel Regno Unito.

Ma anche in questo caso il tempo è a favore di Boris Becker. Secondo quanto riportato dai media britannici, il tedesco potrà tornare nel suo Paese d'adozione non prima dell'ottobre 2024. Recentemente, insieme alla sua compagna Lilian De Carvalho Monteiro, ha fatto di Milano la sua nuova casa.

Wimbledon è «nel mio DNA»

E poi? Becker commenterà le partite di tennis da Wimbledon per la BBC come faceva un tempo?

Mentre in Germania, negli anni precedenti la condanna, era quasi solo protagonista di notizie di gossip e le sue relazioni e i suoi affari erano anche oggetto di scherno, nel Regno Unito è sempre stato apprezzato come commentatore televisivo esperto e con un buon inglese.

Nel 2023 ha potuto commentare il suo torneo preferito per Sky Italia solo da lontano. Ma l'anno prossimo potrebbe teoricamente essere di nuovo presente in diretta. «Stiamo lavorando per il 2025», ha detto Boris Becker di recente ai Laureus World Sports Awards di Madrid.

«Fa parte della mia vita. È nel mio DNA, non si può negare». Tornerà quindi nel suo ex «salotto» nel box di commento?

«Spero di sì». Sarebbe un ritorno appropriato nell'anno del suo anniversario e chiuderebbe un grande cerchio.

Benedikt von Imhoff, dpa