Damiano Carrara

Il noto pastry chef si racconta dopo la partecipazione a Pechino Express insieme al fratello Massimiliano: «La ricchezza umana che ho maturato in questo viaggio la trasferirò a nostro figlio».

Dopo aver affrontato le strade impervie di Pechino Express insieme al fratello Massimiliano, Damiano Carrara si prepara ad intraprendere il viaggio più emozionante e significativo della sua vita: la paternità.

Lo racconta il noto pastry chef e star televisiva nell’intervista concessa al Corriere della Sera.

La partecipazione al travel show di Sky Original condotto da Costantino della Gherardesca, non è stata infatti solo un'avventura televisiva ma un'esperienza trasformazionale che ha lasciato un segno indelebile nel cuore e nello spirito dell'artista della pasticceria. Affiancato dal fratello Massimiliano, ha percorso la rotta del Dragone, attraversando Vietnam, Laos e Sri Lanka, alla scoperta di culture, paesaggi e sfide culinarie.

«Adrenalina pura. Fascino. Meraviglia. Competizione e solidarietà. Ma anche tanto turbamento. Pechino Express è tutto questo messo insieme e molto di più. Se mi dicessero di ripartire per una nuova meta, lo farei oggi stesso. Con mio fratello Massimiliano. E le foto di Chiara, mia moglie, sempre con me», ha confidato Damiano con entusiasmo e un pizzico di nostalgia.

La sua avventura si è distinta per l'intensità delle emozioni vissute: dalle corse sfrenate ai momenti di tensione, dalla gioia pura alla fatica, ogni istante ha contribuito a forgiare un'esperienza unica e irripetibile. «È stato ganzissimo. Non vedo l’ora di riguardarmi», ha detto Carrara condividendo una novità ancor più eccitante: la dolce attesa.

«A fine agosto, inizio settembre Chiara e io diventeremo genitori per la prima volta. Non sappiamo ancora se avremo un maschio o una femmina. Di certo sarà il nostro capolavoro. Sono felice una volta di più di aver partecipato a Pechino Express perché la ricchezza umana che ho maturato in questo viaggio la trasferirò a nostro figlio. Con l’entusiasmo e la determinazione che mi contraddistinguono».

Stasera, davanti al televisore, sul divano di casa con il suo cane, Chiara e la mano sul suo pancino, Damiano Carrara rivivrà l'avventura di Pechino Express.

Covermedia