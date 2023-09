Aerosmith

Il rocker si è provocato un’emorragia alle corde vocali dopo il concerto di New York di sabato scorso.

Saltano gli ultimi concerti del tour di addio degli Aerosmith.

ll frontman della band Steven Tyler ha annunciato di essersi danneggiato le corde vocali dopo lo show di New York di sabato scorso, terza data del «Peace Out tour».

«Ho il cuore spezzato nel dire che ho ricevuto un preciso ordine dal medico di non cantare per i prossimi 30 giorni. Durante il concerto di sabato ho subito dei danni alle corde vocali che hanno portato a una emorragia. Dovremo posticipare alcune date in modo da poter tornare e offrirvi lo spettacolo che meritate», ha dichiarato Tyler.

I concerti in programma nelle prossime settimane a Detroit, Chicago, Washington D.C., Raleigh, Cleveland e Toronto sono stati posticipati a gennaio e febbraio 2024. Lo show di Toronto era in programma martedì sera.

«Tutti i biglietti acquistati saranno validi per le date riprogrammate. I rimborsi saranno disponibili per coloro che non potranno partecipare. I fan che hanno dei dubbi sui rimborsi sono pregati di recarsi al punto vendita», prosegue la nota.

Il «Peace Out Tour »è iniziato a Philadelphia, Pennsylvania, il 2 settembre, e finora gli Aerosmith si erano esibiti in appena due date. La tournée originariamente si sarebbe dovuta concludere a Montreal il 26 gennaio; ora la chiusura è in programma il 29 febbraio a Cleveland.

Lo scorso anno la rock band ha annullato parte della residency a Las Vegas dopo una ricaduta di Tyler, finito in rehab per i vecchi problemi di dipendenza.

Covermedia