Le attrici Susan Sarandon (nella foto d'archivio) e Melissa Barrera messe alla porta per aver preso posizione nel conflitto a Gaza. Keystone

Dopo Susan Sarandon un'altra attrice di Hollywood è stata messa all'indice per aver pubblicamente preso posizione nel conflitto a Gaza. Melissa Barrera è stata licenziata dal suo prossimo film «Scream 7» per i post sui suoi profili social sulla guerra.

L'attrice aveva paragonato Gaza a un «campo di concentramento». E aveva aggiunto che «la gente non ha imparato nulla dalle nostre storie e resta a guardare in silenzio. Questo è genocidio, è pulizia etnica».

Spyglass, la società di produzione dietro il franchise Scream, aveva immediatamente reagito: «La nostra posizione è chiarissima. Tolleranza zero sull'antisemitismo o incitamento all'odio in ogni forma, tra cui i falsi riferimenti al genocidio, la pulizia etnica, le distorsioni dell'Olocausto o qualsiasi altra cosa che si può intendere come discorso di odio».

Ieri Susan Sarandon era stata scaricata dall'agenzia di talenti di Hollywood Uta che la rappresentava da quasi un decennio. «Ora provano cosa significa essere musulmano in questo Paese», aveva detto durante un comizio a New York l'attrice premio Oscar per «Dead Man Walking» a proposito degli ebrei e delle loro paure per una recrudescenza dell'antisemitismo.

SDA