Drew Barrymore

Chad Michael Busto è stato fermato vicino alla casa dell’attrice a Southampton, New York.

Lo stalker di Drew Barrymore è stato arrestato a Long Island. L’uomo, Chad Michael Busto, si trovava vicino alla casa della conduttrice del «Drew Barrymore Show» a Southampton, Long Island, New York.

Il capo della polizia di Southampton, James Kiernan ha confermato a Deadline l’arresto giovedì 24 agosto.

Busto era stato segnalato mentre camminava di porta in porta nella zona, apparentemente in cerca di indicazioni per raggiungere la residenza dell’attrice.

L'arresto è avvenuto due giorni dopo che Busto aveva interrotto una tavola rotonda a New York con la Barrymore.

La vicenda

La star, 48 anni, stava intervistando la cantante Reneé Rapp lunedì al 92° Street Y di Manhattan, quando un uomo si è precipitato verso il palco dicendo: «Drew Barrymore! Sono Chad Michael Busto. Tu sai chi sono. Devo vederti prima o poi mentre sei a New York…».

La sicurezza ha impedito all'uomo di salire sul palco e lo ha portato via, mentre la Rapp, 23 anni, ha accompagnato la Barrymore fuori dal palco.

«Ho una nuova definizione della tua sensualità. Si tratta del tuo approccio protettivo in vero stile «Bodyguard»... Sei il mio Kevin Costner!», ha ironizzato poi la Barrymore rivolgendosi alla Rapp.

Secondo alcune fonti delle forze dell'ordine riportate dal New York Post, Busto ha alle spalle una lunga serie di arresti in tutti gli Stati Uniti, tra cui violazione di domicilio, atti osceni, disturbo della quiete pubblica, molestie e altro.

Non è ancora chiaro però quali accuse dovrà affrontare.

Covermedia