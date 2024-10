Due attori si sono spinti un po' oltre durante una scena di sesso, ecco com'è andata

Andrew Garfield e Florence Pugh non si sono fatti fermare dal regista durante le riprese di una scena di sesso per il film «We Live in Time». Screenshot di una scena

Pare proprio che si siano dimenticati delle telecamere che li stavano filmando: durante una scena di sesso per il film «We Live in Time», Andrew Garfield e Florence Pugh non hanno assolutamente badato allo «Stop» del regista.

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te A quanto pare Andrew Garfield e Florence Pugh si sono dimenticati per un attimo delle telecamere che li stavano filmando.

La coppia non si è infatti fermata allo «Stop» del regista John Crowley durante una scena di sesso per le riprese del film «We Live in Time».

L'attore ha confessato: «La scena di sesso è diventata così passionale mentre la stavamo girando...». Mostra di più

Di solito gli attori descrivono le riprese delle scene di sesso come una cosa piuttosto sgradevole e imbarazzante del loro lavoro.

Diane Kruger, ad esempio, ha recentemente dichiarato al «Frankfurter Allgemeine Zeitung»: «In generale non sono una fan delle scene di sesso nei film».

Nel corso della sua carriera, l'attrice hollywoodiana ha sviluppato una routine per girare scene fisicamente intime. La 48enne ha infatti rivelato di aver imparato che non è necessario «andare al 100%» nelle scene d'amore per farle sembrare reali.

Ma, a quanto pare, non tutti la pensano come lei o, in generale, come la maggior parte degli attori. Stiamo parlando di Andrew Garfield e Florence Pugh, la cui chimica era talmente buona durante le riprese del film «We Live in Time» che i due hanno ignorato la richiesta del regista John Crowley di fermarsi proprio durante una scena di sesso.

La scena di sesso si è rivelata più appassionata del previsto

Almeno questo è quanto ha dichiarato l'attore 41enne negli scorsi giorni a un evento presso il centro culturale «92nd Street Y» di New York, secondo quanto riportato da «USA Today».

«La scena è diventata assolutamente passionale mentre la stavamo girando», ha spiegato Garfield. Di conseguenza, lui e la sua collega 28enne si sono «spinti un po' oltre» rispetto a quanto avrebbero dovuto.

«Ci siamo lasciati andare e siamo andati avanti»

Andrew e Florence avranno sicuramente pensato che la scena di sesso stesse diventando un po' troppo lunga, ma visto che non la stavano assolutamente disdegnando, non si sono posti troppo il problema e sono andati avanti.

Solo dopo un po', i due attori si sono interrogati sulla mancanza di reazioni da parte della troupe. Per poi rendersi conto che l'intera squadra si era allontanata dalla scena. Solo allora, secondo Garfield, lui e la sua collega si sono resi conto di quello che era successo.

Anche Florence Pugh ha recentemente parlato della «bellissima collaborazione» con Andrew Garfield durante le riprese del film: «Ci siamo sentiti davvero sostenuti l'uno con l'altra», ha dichiarato la 28enne alla «rivista Esquire».

Ha poi aggiunto che si è sentita più legata ad Andrew che a qualsiasi altro attore prima d'ora. E non ci viene difficile crederci...