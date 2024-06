L'attrice Ruth Maria Kubitschek è morta in Svizzera all'età di 92 anni Ruth Maria Kubitschek è stata premiata con un Bambi per il lavoro svolto nella sua vita dieci anni fa. Immagine: Fredrik von Erichsen/dpa La leggenda della recitazione è morta in Svizzera all'età di 92 anni dopo una breve e grave malattia. Viveva sul Lago Maggiore. Immagine: PIETRA CHIAVE Il cast dell'ex serie televisiva «Kir Royal» Billie Zöckler (da sinistra a destra) nel ruolo di Edda Pfaff, Dieter Hildebrandt nel ruolo di Herbie Fried, Ruth Maria Kubitschek nel ruolo di Friederike von Unruh, Senta Berger nel ruolo di Mona, il regista Helmut Dietl insieme dopo la registrazione del talk show «Beckmann» ad Amburgo. Immagine: Ulrich Perrey/dpa Ruth Maria Kubitschek nel ruolo di Elena in «Le Troiane di Euripide» nel suo camerino al Münchner Kammerspiele, il 15 luglio 1968. Immagine: picture alliance / dpa L'attrice Ruth Maria Kubitschek è morta in Svizzera all'età di 92 anni Ruth Maria Kubitschek è stata premiata con un Bambi per il lavoro svolto nella sua vita dieci anni fa. Immagine: Fredrik von Erichsen/dpa La leggenda della recitazione è morta in Svizzera all'età di 92 anni dopo una breve e grave malattia. Viveva sul Lago Maggiore. Immagine: PIETRA CHIAVE Il cast dell'ex serie televisiva «Kir Royal» Billie Zöckler (da sinistra a destra) nel ruolo di Edda Pfaff, Dieter Hildebrandt nel ruolo di Herbie Fried, Ruth Maria Kubitschek nel ruolo di Friederike von Unruh, Senta Berger nel ruolo di Mona, il regista Helmut Dietl insieme dopo la registrazione del talk show «Beckmann» ad Amburgo. Immagine: Ulrich Perrey/dpa Ruth Maria Kubitschek nel ruolo di Elena in «Le Troiane di Euripide» nel suo camerino al Münchner Kammerspiele, il 15 luglio 1968. Immagine: picture alliance / dpa

L'attrice Ruth Maria Kubitschek è morta. Secondo una portavoce, si è spenta sabato in Svizzera all'età di 92 anni.

Si è spenta in Svizzera dopo una breve e grave malattia. Nel 2022, l'attrice si era trasferita dal Lago di Costanza al Lago Maggiore, ad Ascona. Mostra di più

L'attrice Ruth Maria Kubitschek è morta. Si è spenta all'età di 92 anni dopo una breve e grave malattia il 1° giugno, nella sua casa d'adozione in Svizzera.

Le ultime parole dell'attrice sarebbero state le seguenti: «Dico addio a una vita meravigliosa con un grande grazie. Alla meraviglia della terra. Ai quattro elementi: aria, acqua, fuoco e terra. La terra mi ha dato una casa meravigliosa in questo mondo. Con profonda gratitudine, passo all'altro mondo. Esiste, potete credermi», scrive Stern.de.

Il servizio funebre si svolgerà con la cerchia familiare più stretta.

Ruoli importanti in televisione

Kubitschek ha lasciato il segno nella televisione tedesca. Ha preso parte a «Traumschiff» della ZDF, ha recitato in «Tatort» per la ARD o nella serie «Das Erbe der Guldenburgs».

Kubitschek ha recitato anche accanto a Helmut Fischer nel ruolo di Annette von Soettingen alias Spatzl nella serie televisiva «Monaco Franze - Der ewige Stenz».

Una vita movimentata

L'attrice nasce nel 1931 a Komotau (oggi Repubblica Ceca), ai margini dei Monti Metalliferi. Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, la sua famiglia fugge in Sassonia-Anhalt.

Dopo aver frequentato le scuole di teatro di Halle e Weimar, debutta come Fina in «Herr Puntila und sein Knecht Matti» di Brecht ad Halle. Nel giro di pochi anni, diventa una star della televisione della DDR e dei film della DEFA.

Nel 1959 si reca in Occidente con il figlio. Suo marito, il regista d'opera e di teatro Götz Friedrich, resta nella DDR, ma gli è permesso di mettere in scena produzioni anche in Occidente.

La carriera in Germania occidentale

La carriera della Kubitschek in Germania occidentale iniziò allo Schlosstheater di Celle.

Seguirono presto ruoli in produzioni televisive - apparizioni in «Lisistrata» (1961), «Die Powenzbande» (1973) e il ruolo principale in «Melissa» (1966).

Nel 1985 ha girato anche la serie cult «Kir Royal» con Helmut Dietl, in cui si prendeva gioco della folla chic di Monaco. Nel 2013, infine, ha interpretato il suo ultimo ruolo nel film «Frau Ella».

Era svizzera dal 2013 e viveva ad Ascona. È morta in ospedale, ha dichiarato la sua portavoce Yvonne von Stempel all'agenzia di stampa tedesca dpa.

