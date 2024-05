Céline Dion è una combattente. A giugno uscirà un documentario sulla cantante, affetta dalla sindrome della persona rigida. Un emozionante trailer sta già commuovendo i fan.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Céline Dion soffre della sindrome della persona rigida e di conseguenza deve subire dolori insopportabili.

La cantante canadese ha reso pubblica la sua diagnosi nel 2022.

È stato presentato il documentario «I Am: Céline Dion», che mostra commoventi spaccati della sua lotta contro la malattia. Uscirà a giugno.

Un trailer sta già facendo commuovere i fan. Mostra di più

Sono immagini commoventi per tutti i fan di Céline Dion. In un trailer di due minuti del suo nuovo documentario, la cantante canadese rilascia una dichiarazione sulla sua malattia.

La 56enne soffre della sindrome della persona rigida, un raro problema muscolare che colpisce solo una persona su un milione ogni anno. Ha reso pubblica la sua diagnosi nel 2022.

La sua voce definisce la sua vita. «Ho bisogno del mio strumento», dice la cantante. E annuncia di voler andare avanti nonostante la sua grave malattia.

«Se non posso camminare, striscerò. Ma non mi arrenderò!», dice in lacrime nella clip. Perché le mancano molto i suoi fan: «Sapete, non è difficile fare uno spettacolo. È difficile cancellare uno spettacolo».

Restare forti non è facile

Ed è proprio questo che la cantante di «Titanic» ha dovuto fare con il cuore pesante. Dopo la diagnosi, ha cancellato un tour e si è ritirata dall'attenzione del pubblico per la maggior parte del tempo.

Nonostante tutto quello che ha dovuto affrontare, nell'anteprima afferma: «Amo ogni parte della mia vita».

Le sue parole chiariscono quanto l'intera vicenda l'abbia colpita: «Prima non ero pronta a parlarne. Ma ora lo sono». La 56enne lavora duramente ogni giorno, ma deve ammettere che non è facile.

«Sto già piangendo»

Il messaggio ha commosso i fan. «Sto già piangendo... Che icona, wow», ha scritto qualcuno su Instagram, sotto il trailer.

E un altro utente descrive «la pelle d'oca e il groppo in gola quando cerchi di non piangere», aggiungendo: «La nostra cara Céline».

«I Am: Céline Dion» sarà disponibile sul servizio di streaming Prime Video di Amazon dal 25 giugno. In un comunicato stampa, il documentario è stato annunciato anche come «una lettera d'amore ai fan».