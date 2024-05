Celine Dion «è quasi morta» per la Sindrome della persona rigida

Celine Dion

La cantante ha raccontato alla giornalista Hoda Kotb i momenti più duri della battaglia contro la malattia autoimmune, che la tiene lontana dalle scene da oltre due anni.

Celine Dion ha rischiato di morire a causa della Sindrome della persona rigida, la malattia autoimmune diagnosticate oltre due anni fa.

Al momento della scoperta della malattia, la cantante stava talmente male tanto da pensare di non riuscire a farcela, come confidato alla giornalista Hoda Kotb.

«Celine Dion ora sta molto meglio, ma a un certo punto stava per morire, è stata lei stessa a dirlo. È stato un periodo spaventoso», ha dichiarato Hoda in vista della messa in onda dell'intervista con Dion, che verrà trasmessa durante il talk show «Hoda and Jenna».

«Le è stata diagnosticata una malattia terribile e, ad un certo punto, si è chiesta se ce l'avrebbe fatta», ha aggiunto. «Molte persone si chiedono cosa le sia successo».

Hoda ha chiesto alla 56enne se esistano possibilità di tornare sul palco. «Vedremo a che punto si trova nel suo percorso verso il ritorno, ma so che la gente ne sarebbe felice. Ci è mancata ed è stata un'intervista molto emozionante».

Malattia diagnosticata nel 2022

A Celine è stato diagnosticata la Sindrome della persona rigida nel 2022. La rara malattia neurologica provoca rigidità muscolare e improvvisi e dolorosi spasmi.

Nel trailer del suo nuovo documentario, «I Am: Celine Dion», la cantante ha rivelato che la malattia ha avuto delle ripercussioni anche sulla sua voce. «Quando la tua voce porta gioia, ti senti al massimo con te stessa», ha detto. «È il mio strumento musicale. Sto lavorando duramente ogni giorno, ma devo ammettere che è una lotta continua. Mi manca tanto. Se non riuscirò a correre, camminerò. Se non riuscirò a camminare, striscerò. Ma non mi fermerò, lei non si fermerà».

«I Am: Celine Dion» verrà rilasciato il 25 giugno su Amazon Prime.

