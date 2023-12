Charlie Sheen

L’attore di «Due uomini e mezzo» era gravemente dipendente dall’alcol: sei anni fa la svolta.

Charlie Sheen parla apertamente dei suoi vecchi problemi con l’alcol.

L’attore di «Wall Street», padre di Sami e Lola avute con l’ex moglie Denise Richards, è sobrio da quasi sei anni dopo un lungo periodo di dipendenza. La svolta è arrivata proprio grazie al suo ruolo di padre: ripulirsi era un dovere per le due ragazze.

«Una mattina ho dimenticato che mia figlia aveva un appuntamento, le avevo promesso che l’avrei accompagnata, ma mi ero già fatto due drink», ha dichiarato a «People».

«Così ho dovuto chiamare il mio amico Tony per accompagnarci. Siamo andati a prenderla in tempo, ma avevo il cuore a pezzi perché lei era seduta dietro e sicuramente avrà pensato: "Perché non guida papà?". Quando sono arrivato a casa, sono rimasto seduto per tutto il giorno a pensare. Il giorno dopo ho smesso».

«Mi piaceva mischiare lo scotch con il caffè»

Charlie, che ha lottato anche contro la dipendenza dalle droghe, ha ricordato la sua vita di eccessi, quando il consumo di alcol iniziava sin dalle prime ore del mattino. «Amavo bere la mattina. Mi piaceva mischiare lo scotch con il caffè», ha rivelato.

Dopo aver smesso, Charlie non ha più toccato nemmeno un goccio. «Mi ero dato un mese per capire se la situazione sarebbe migliorata, così come i rapporti con le persone a me care. Ed è andata bene», ha confessato. «Era un lato della mia vita da cambiare e non potevo più negarlo a me stesso»

Sheen, padre anche di Max e Bob, 14 anni, con l’ex moglie Brooke Mueller, ha parlato della sua vita di oggi: «Mi sveglio molto presto, alle 4:30 o alle 5 del mattino, leggo velocemente le notizie, mi alleno, rispondo alle e-mail».

«Poi sveglio i ragazzi e li aiuto con le loro routine quotidiane… se routine si possono chiamare».

Covermedia