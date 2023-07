L'attore Charlie Sheen Charlie Sheen nel 2016 a Londra. Immagine: imago/APress Charlie Sheen con la prima moglie, l'attrice Denise Richards, qui nel 2002. Immagine: imago/ZUMA Press Charlie Sheen a sinistra con Michael Douglas nel grande classico «Wall Street» Immagine: KEYSTONE Da sinistra: il regista Oliver Stone con il cast di «Platoon» Tom Berenger, Willem Dafoe e Charlie Sheen al 59esimo Festival di Cannes. Immagine: KEYSTONE Brooke Mueller, seconda moglie di Charlie Sheen, qui nel 2007. Immagine: KEYSTONE L'attore Charlie Sheen Charlie Sheen nel 2016 a Londra. Immagine: imago/APress Charlie Sheen con la prima moglie, l'attrice Denise Richards, qui nel 2002. Immagine: imago/ZUMA Press Charlie Sheen a sinistra con Michael Douglas nel grande classico «Wall Street» Immagine: KEYSTONE Da sinistra: il regista Oliver Stone con il cast di «Platoon» Tom Berenger, Willem Dafoe e Charlie Sheen al 59esimo Festival di Cannes. Immagine: KEYSTONE Brooke Mueller, seconda moglie di Charlie Sheen, qui nel 2007. Immagine: KEYSTONE

Charlie Sheen è stato per anni dipendente da droghe e alcol. Per molto tempo, l'attore 57enne ha lottato contro problemi di salute. Ora ritiene di mostrare i primi segni di demenza.

Hai fretta? blue News riassume per te Da tempo Charlie Sheen lotta con crescenti problemi di salute.

L'attore 57enne era dipendente da alcol e droghe da anni. Ha anche reso pubblica di soffrire della malattia dell'HIV quattro anni fa.

Negli ultimi mesi, la sua salute ha continuato a peggiorare. Mostra di più

L'attore Charlie Sheen, conosciuto al grande pubblico negli ultimi anni per essere stato la star della serie «Due uomini e mezzo», lotta da tempo con problemi di salute.

In passato il 57enne ha vissuto tutt'altro che in modo salutare. Per molti anni l'attore è stato dipendente da alcol e droghe. Da diversi anni Sheen ha anche l'HIV. Ha reso pubblica la sua sieropositività quattro anni fa. Ora stanno venendo alla luce sempre più problemi di salute.

Pochi mesi fa è diventata di pubblico dominio la diagnosi di demenza del collega Bruce Willis. Sheen crede che anche lui potrebbe essere colpito da questa patologia.

«Mi fa paura»

«Sono spesso smemorato e soffro di forti sbalzi d'umore», ha dichiarato l'attore a «Radar Online». Negli ultimi mesi, dice, la sua salute ha continuato a peggiorare.

Svolgere attività, come allacciarsi le scarpe, diventava sempre più complicato: «Le cose più semplici diventano improvvisamente difficili per me».

Ci sono giorni in cui non sa se è venerdì o lunedì. «E questo mi fa un po' paura», dice Sheen. «A volte sembra una demenza allo stadio iniziale».

Il protagonista di diverse pellicole di successo come «Platoon» (1986) e «Wall Street» (1988) entrambi di Oliver Stone, «La recluta» di e con Clint Eastwood (1990), ma anche di film decisamente commerciali, «Hot Shots!» e «Hot Shots! 2» è consapevole che con decenni di uso di droghe e alcol ha «danneggiato il suo corpo nel corso degli anni».

Ancora oggi, Sheen fuma moltissimo e la sua dipendenza dal sesso non sembra essersi risolta per nulla: «Amo molte donne, questa è la mia grande debolezza», ha detto l'attore, padre di tre figlie e due figli avuti con tre donne diverse.