Elisabetta Canalis

L’ex velina torna dalla figlia Skyler Eva negli Stati Uniti, dove vive da oltre 10 anni.

Prima di imbarcarsi per Los Angeles e riabbracciare la figlia Skyler Eva, Elisabetta Canalis ha condiviso alcune riflessioni su Instagram.

«Sto tornando a casa. L'ho detto molte volte negli ultimi mesi, quando lasciavo l'Italia per dirigermi verso gli Stati Uniti, dove vivo da oltre 10 anni. Recentemente, ho passato molto tempo nel nostro Paese, tornando sempre a casa non appena finivo di lavorare, per correre da Skyler. È stato meraviglioso rivedere i miei amici di sempre, e mi è dispiaciuto non poter incontrarli tutti di nuovo, conoscere nuove persone e ritornare a far parte delle dinamiche lavorative che ho amato, forse anche più di prima», ha scritto l’ex velina.

La Canalis ha aggiunto che «è stato gratificante tornare a fare cose che ho sperimentato da ragazza, più di quanto avessi fatto negli ultimi anni. Forse le avevo date per scontate perché facevano parte di una 'routine', una routine molto speciale, ma è vero che a volte, per comprendere meglio le cose, è necessario allontanarsi, crescere e sviluppare una consapevolezza che può derivare solo dall'esperienza di vita e dal naturale scorrere del tempo».

L’ex velina rivolge poi un ringraziamento agli astri, che le donano ogni giorno la possibilità di rinnovarsi: «Per alcune persone, non è necessario staccare, isolarsi o imparare, perché la maturità è un dono naturale o si acquisisce rapidamente. Certamente più rapidamente di quanto sia avvenuto per me. Ecco perché sono grata ogni giorno per le innumerevoli opportunità che la vita mi offre e mi offrirà... in parte perché ho pagato un prezzo alto, ma anche perché sono certa che lassù qualcuno mi protegga. Dopo questa riflessione, vi invio un grande bacio».

Covermedia