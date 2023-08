Elton John

L’iconico musicista 76enne è tornato a casa dopo essere stato portato al reparto ortopedico dell'Ospedale Principessa Grace di Monaco, in seguito a una caduta avvenuta domenica nella sua mansion in Francia.

Elton John è rientrato a casa dopo aver trascorso la notte in ospedale a Monaco, per via di una caduta nella sua villa fuori Nizza, in Francia.

Sir Elton è stato portato al reparto ortopedico dell'Ospedale Principessa Grace di Monaco, dove è stato curato per ferite minori e tenuto in osservazione per tutta la notte, come riporta la BBC.

Un portavoce del cantante di «Rocket Man» ha annunciato lunedì 18 agosto che l'artista è stato ricoverato nella struttura «in seguito a una scivolata avvenuta ieri nella sua casa nel sud della Francia».

«Elton ha visitato l'ospedale locale come misura precauzionale», ha proseguito il portavoce. «A seguito di controlli, è stato immediatamente dimesso questa mattina e ora è tornato a casa e in buona salute».

Sir Elton, suo marito David Furnish e i loro due figli Zachary ed Elijah hanno trascorso un periodo nella loro casa in Francia, dopo la conclusione della mastodontica tournée di addio del cantante.

Il suo tour «Farewell Yellow Brick Road», composto da oltre 300 spettacoli, è iniziato negli Stati Uniti l'8 settembre 2018 e si è concluso l'8 luglio in Svezia.

Covermedia