Le condizioni di Elton John sono state al centro di ripetute preoccupazioni negli ultimi anni, segnati da qualche problema sfociato anche in cancellazioni o rinvii di concerti. (Immagine d'archivio) KEYSTONE/AP Photo/Derick Hingle

Notte in ospedale per Elton John in Francia in seguito a una caduta occorsa domenica nella sua villa di Nizza, in Francia.

Lo riporta oggi il servizio radiotelevisivo pubblico britannico Bbc citando un portavoce dell'artista, precisando che la popstar britannica, 76 anni, è rimasta ricoverata per alcune ore nell'ospedale Principessa Grace, a Monaco-Montecarlo, in ortopedia, ma è già stato dimesso lunedì ed è tornato a casa.

Il portavoce ha detto alla Bbc che sir Elton «è scivolato ieri» ed è stato portato in ospedale «per precauzione». Non senza aggiungere che, dopo una serie di esami, è potuto tornare a casa e complessivamente è ora «in buona salute».

Preoccupazioni per la sua salute

Le condizioni di Elton John sono state al centro di ripetute preoccupazioni negli ultimi anni, segnati da qualche problema sfociato anche in cancellazioni o rinvii di concerti.

Il musicista – che sta trascorrendo l'estate nella residenza balneare francese con il marito David Furnish e i due figli adottati dalla coppia – ha potuto comunque completare nelle settimane scorse le ultime tappe di quello che è stato presentato come il suo tour mondiale di addio alla scena dei concerti dal vivo.

Tour suggellato fra l'altro da un'esibizione da protagonista al festival di Glastonbury, in Inghilterra.

SDA