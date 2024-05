Eminem

L’annuncio è arrivato via Instagram dal profilo della 28enne. Nella didascalia delle foto, Hailie ha scritto: «Questa settimana mi sono svegliata come moglie».

Covermedia

Hailie Jade Scott, la figlia di Eminem, ha sposato il suo compagno Evan McClintock. La coppia si era fidanzata nel febbraio 2023, dopo sei anni di frequentazione.

«Non avremmo potuto chiedere una celebrazione migliore e più bella per il fine settimana. Abbiamo versato tante lacrime di felicità, riso e sorriso, e sentito tanto amore», ha continuato. «Evan e io siamo così grati per tutti i parenti e gli amici che hanno viaggiato per sostenerci ed essere parte di questo nuovo capitolo della nostra vita come marito e moglie».

Le foto condivise includono uno scatto della coppia che si bacia fuori dal luogo del matrimonio, ricoperto di fiori bianchi, e una foto di Evan visibilmente emozionato durante la cerimonia.

Hailie, che è una social media influencer, e il suo attuale marito si sono incontrati per la prima volta quando erano studenti alla Michigan State University. La coppia aveva annunciato il fidanzamento con un post su Instagram nel febbraio dello scorso anno, dopo sei anni di relazione.

«Riassunto del weekend casual... 4.2.23. Ti amo @evanmcclintock11», ha scritto Hailie accanto a una serie di foto di Evan in ginocchio e della coppia che stappa una bottiglia di champagne.

Covermedia