Enrico Ruggeri

A partire dal 12 dicembre, il nuovo programma televisivo unirà la musica italiana e la storia del nostro Paese attraverso sei serate condotte dal celebre cantautore.

Enrico Ruggeri presenterà con Flora Canto l’inedito programma dia Rai2 intitolato «Gli Occhi del Musicista».

Si tratta di sei serate che vedranno alternarsi davanti alla telecamera sei grandi nomi del cantautorato italiano: Luigi Tenco, Ivan Graziani, Franco Califano, Pierangelo Bertoli, Sergio Endrigo e Toto Cutugno.

«Abbiamo a disposizione canzoni immortali», afferma Ruggeri come riporta l’Ansa. «E partiamo già avvantaggiati. Racconteremo vite affascinanti attraverso la musica».

La scelta dei protagonisti non è stata facile, poiché l'Italia ha una ricca tradizione musicale da cui attingere. L'obiettivo principale era onorare la memoria di coloro che non sono più con noi.

Artisti significativi ed eterogenei

«Abbiamo scelto gli artisti che ci sembravano più significativi e allo stesso tempo eterogenei», continua Ruggeri. «Partiamo da un personaggio incompiuto come Tenco fino a uno come Califano, trasgressivo e discusso, e raccontare la loro storia è come camminare su un filo sottile. Inoltre, abbiamo voluto dare il giusto riconoscimento a Toto Cutugno, un artista che ha venduto molto ma che spesso è stato escluso dalla categoria dei cantautori. Il nostro obiettivo era ampliare il più possibile il raggio d’azione».

Flora Canto, che affiancherà Ruggeri, contribuirà al programma con le sue domande curiose, mettendo il conduttore sotto pressione: le sue memorie personali, legate all'epoca in cui era bambina, aggiungeranno un tocco speciale al programma.

«Ho scoperto molte cose che non conoscevo», dice la Canto.

«La cosa che mi ha colpito di più è quanto i cantautori del passato siano ancora estremamente attuali. Questo programma non vuole insegnare, ma condividere conoscenze. I miei occhi non sono quelli di un musicista, ma di una ragazza che desidera scoprire la musica, in un'atmosfera calorosa e con un racconto educato. E sottolineare queste cose significa che non siamo più abituati».

Covermedia