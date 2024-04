L'influencer Chiara Ferragni con il marito, il rapper Fedez, sul red carpet di Venezia 2019. Piergiorgio Pirrone/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press/dpa

Lui non lo aveva mai detto ad alta voce, ma è riuscito a farlo durante il programma «Belve». Fedez ha confermato la fine della sua relazione con Chiara Ferragni. Il cantante ha inoltre raccontato in lacrime gli ultimi difficili anni della sua vita.

dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Chiara Ferragni e Fedez si erano sposati nel 2018 e insieme hanno due figli.

Il rapper italiano ha confermato per la prima volta durante il programma TV «Belve», in lacrime, la fine del loro matrimonio.

L'influencer è balzata agli onori della cronaca alla fine del 2023 per la campagna pubblicitaria del suo pandoro.

La Ferragni aveva promesso di devolvere parte del ricavato a un reparto di oncologia infantile, ma la Procura della Repubblica sta indagando al riguardo. Mostra di più

Fedez (34 anni), per la prima volta, ha confermato la separazione da Chiara Ferragni (36). Lo ha fatto martedì sera durante il programma televisivo «Belve», durante il quale ha spiegato che «in questa relazione abbiamo attraversato una malattia, tre anni difficili a cui purtroppo non siamo sopravvissuti».

Il rapper italiano, il cui vero nome è Federico Leonardo Lucia, ha però tenuto ad aggiungere: «Per me Chiara rimane mia moglie», come in effetti è ancora per legge. I due, lo ricordiamo, sono sposati dal 2018 e hanno due figli insieme.

La coppia ha vissuto anni difficili

Dalla fine dell'anno scorso la Ferragni è sottoposta a notevoli pressioni perché si sarebbe arricchita personalmente in campagne pubblicitarie per presunte buone cause, ad esempio vendendo l'ormai famoso pandoro rosa.

Ha fatto credere che gran parte del ricavato sarebbe stato destinato a un reparto di oncologia infantile, ma in realtà l'ospedale non ha ricevuto un centesimo da lei. La Procura della Repubblica sta quindi indagando. L'autorità antitrust italiana ha imposto una multa di oltre un milione di euro.

Fedez ha assicurato al programma di RaiDue: «Qualunque cosa accada, indipendentemente dal fatto che la storia d'amore continui o meno, Chiara sarà sempre la madre dei miei figli e la donna più importante della mia vita». Ma, ha aggiunto, «spero che il clima possa rilassarsi».

Fedez ha 14,5 milioni di follower su Instagram, mentre l'influencer - nonostante lo scandalo - ne ha ancora più di 29 milioni.

