Francesca Michielin

La cantautrice costretta a cancellare due show per un misterioso problema di salute.

Francesca Michielin dovrà presto andare sotto i ferri per un problema di salute. Per tale motivo, la cantautrice veneta si è vista costretta a cancellare due concerti in programma nelle prossime settimane.

«Volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlavi a cuore aperto. Non vedevo l’ora di suonare il 13 agosto a Castellaneta Marina e il 29 agosto a San Vito al Tagliamento, ma per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date», ha annunciato la cantante. «Ho un problema di salute ed è giusto che, per stare meglio al più presto, debba fare un intervento. L’ospedale mi ha programmato un’operazione nei prossimi giorni».

Francesca, oltre agli impegni musical, tornerà a settembre alla conduzione di X Factor, che vedrà come giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, che torna nel talent show dopo una lunga pausa.

Covermedia