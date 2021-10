Helen Mirren diventa ambasciatrice dell’Università del Salento

Helen Mirren

L’ateneo conferisce la carica alla star britannica, da sempre molto legata alla Puglia.

Helen Mirren è la nuova ambasciatrice dell’Università del Salento. L’attrice premio Oscar è molto legata al territorio e possiede una masseria cinquecentesca a Tiggiano (Lecce), dove trascorre buona parte dell’anno.

«Sono onorata di essere un'ambasciatrice dell'Università del Salento: il Salento è nel mio cuore ed è diventato la mia prima casa», ha dichiarato Helen durante la cerimonia. «Amo moltissimo questa terra ed è merito vostro: è merito dei salentini. Io amo la lingua italiana, il cibo, la letteratura, i film, la cultura in generale e lo straordinario carattere delle persone, specialmente del Sud. Sarò un buon ambasciatore, parlando di UniSalento dove e come mi sarà possibile. Grazie all'università per questo grande onore».

Il rettore dell’università ha così commentato, come riportato dal Daily Mail: «Attribuendole questo ruolo, riconosciamo lei come rappresentante della nostra università, del nostro territorio. Possiede le qualità che caratterizzano la nostra comunità: orgoglio, determinazione, passione».

«Ha lottato insieme a noi per ricostruire la bellezza dei nostri paesaggi… abbiamo letto nei suoi occhi l’amore per questa terra, per la sua storia, per la sua umanità».

Covermedia