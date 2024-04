Dopo 34 anni sugli schermi è morto questo personaggio dei «Simpson»

Alcuni personaggi dei Simpson. 20th Century Fox

È uno shock per i fan della famiglia gialla più conosciuta al mondo: uno dei personaggi di lunga data è morto nell'ultimo episodio de «I Simpson».

Da ora in avanti ci sarà una sedia vuota nella famosa taverna di Moe. Nell'ultimo episodio della longeva sitcom «I Simpson» i personaggi hanno infatti dovuto dire addio a Larry, che ha fatto parte di Springfield fin dal primo episodio, sempre seduto su quello sgabello del locale.

Larry era presente in ogni scena che si svolgeva nella taverna. È probabilmente noto solo ai fan più accaniti, ma è presente fin dalla prima stagione, andata in scena ben 34 anni fa.

Il personaggio non aveva molti dialoghi, ma sporadicamente si vedeva e faceva parte dell'organismo vivente di Springfield come ogni altro personaggio secondario.

Larry Dalrymple, come si chiamava in realtà, è morto nell'ultimo episodio dei «Simpson». 20th Century Fox

Omer lo conosceva appena

Domenica sera è andato in onda l'ultimo episodio dell'attuale 35esima stagione dei Simpson, in cui appunto Larry muore. Nell'episodio si seguono le avventure di Homer, Boe, Lenny e Carl, i quali partono per un viaggio in auto proprio per spargere le ceneri dell'amico venuto a mancare.

Il personaggio principale e i suoi amici si rendono conto di conoscere a malapena il cliente abituale della taverna che anche loro frequentano assiduamente e si sentono ancora più male quando la madre di Larry li chiama tutti «i suoi migliori amici».

I fan di lunga data sono rimasti scioccati dalla perdita e hanno pianto la partenza del personaggio.