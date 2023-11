Coldplay

Gli irriducibili sostenitori della band potrebbero cantare nell’inedito brano «One World».

I Coldplay hanno chiamato a raccolta i fan per un obiettivo unico nel suo genere: collaborare al nuovo singolo «One World», contenuto nell'imminente nuovo album della band, «Moon Music».

«Ciao a tutti. Speriamo che stiate tutti bene in questi tempi selvaggi», recita il messaggio social dei Coldplay rivolto ai loro 25,2 milioni di follower.

«Abbiamo quasi finito Moon Music. Se volete partecipare anche voi, forse potreste aggiungere la vostra voce a una canzone intitolata One World. (Ci piacerebbe molto). Tutto quello che dovete fare è registrarvi cantando «Ahhhhh» per qualche secondo su oneworld.coldplay.com (link nella bio). Potete copiare la nota sul sito, oppure cantare un sol o un do in qualsiasi ottava. Grazie mille. Con affetto, Chris, Guy, Will e Jonny».

I Coldplay hanno accennato al loro nuovo album per la prima volta in gennaio, ospiti dell’emittente canadese City News. «Stiamo finendo un album chiamato Moon Music, che è il secondo volume di Music Of The Spheres, ma non uscirà tanto presto», spiegava il frontman Chris Martin nell’intervista.

«Potremmo iniziare a suonare qualche canzone a un certo punto di quest’anno».

La band si imbarcherà in un tour europeo 2024 che prenderà il via a giugno, suonando per la prima volta dal vivo in Grecia, Romania e Finlandia.

Covermedia