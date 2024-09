Foo Fighters

La decisione arriva dopo lo scandalo che ha travolto il frontman Dave Grohl, diventato padre di una bambina nata fuori dal matrimonio con Jordyn Blum.

Covermedia

I Foo Fighters non si esibiranno sul palco per un periodo indefinito.

La rock band di Seattle ha deciso di fermarsi a seguito delle vicende personali che hanno riguardato il frontman Dave Grohl, diventato padre di una bambina nata fuori dal matrimonio.

Come riporta US Sun, il cantante vorrebbe trascorrere più tempo possibile a casa per «riguadagnarsi la fiducia della sua famiglia» e il resto del gruppo sente che «una pausa sia la cosa migliore per loro a livello collettivo».

Sono stati anni turbolenti per la band, dopo la tragica morte del batterista Taylor Hawkins nel marzo 2022, la morte della madre di Grohl nell'agosto dello stesso anno e ora l'affair del musicista.

I Foo Fighters hanno cancellato inaspettatamente una loro performance al Soundside Music Festival nel Connecticut. Al festival, in programma nel weekend, Grohl si sarebbe dovuto esibire per la prima volta dopo lo scandalo che lo ha travolto.

Dave ha rivelato pubblicamente di aver tradito la moglie su Instagram a inizio settembre, ammettendo di essere padre di una figlia nata fuori dal matrimonio con Jordyn Blum.

«Di recente sono diventato padre di una figlia, nata fuori dal mio matrimonio», ha scritto. «Voglio essere un padre presente per lei. Amo mia moglie e i miei figli, e sto facendo il possibile per riavere la loro fiducia e guadagnarmi il loro perdono».

Covermedia