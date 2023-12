La nuova edizione olandese del libro «Endgame» («Eindstrijd») sulla famiglia reale britannica dello scrittore Omid Scobie: la versione precedente della traduzione olandese è stata rimossa dai negozi nei Paesi Bassi perché identificava i due membri della famiglia reale accusati di razzismo. KEYSTONE

Qual è la verità? L'autore di «Endgame», l'ultimo libro scandalistico sulla famiglia reale, Omid Scobie afferma di non aver mai scritto i nomi dei due presunti membri razzisti. Le traduttrici olandesi contraddicono le affermazioni dello scrittore, che ora ammette almeno un errore.

Hai fretta? blue News riassume per te L'autore Omid Scobie continua a essere criticato per aver fatto i nomi dei due presunti membri razzisti dei Windsor in una prima versione del suo libro «Endgame».

Le traduttrici olandesi contraddicono le dichiarazioni dell'inglese: loro hanno letto «nero su bianco» i nomi.

Adesso Scobie cerca di giustificarsi e continua a sostenere di non aver mai scritto i nomi sulla carta. Mostra di più

Non è ancora finita: quando le traduttrici olandesi hanno dichiarato chiaramente di aver letto i nomi dei presunti membri razzisti della famiglia reale, nero su bianco, nella loro copia del libro «Endgame», l'autore Omid Scobie si è trovato improvvisamente ancora più nel mirino.

L'esperto reale rivisita nel suo libro l'intervista della regina del talk show Oprah Winfrey con il principe Harry e la duchessa Meghan. La coppia ha dichiarato nel 2021 che due membri della famiglia Windsor hanno avuto delle conversazioni discriminatorie sul colore della pelle di loro figlio Archie ancora prima che nascesse.

Dato che i nomi dei due reali – re Carlo III e la principessa Kate – sono stati improvvisamente svelati dai media, Scobie deve risponderne. Sebbene neghi di aver mai scritto i nomi, ammette di aver commesso un errore: il testo inglese inviato nei Paesi Bassi era una versione precedente del suo libro. Un errore che lui e la sua squadra avrebbero commesso. Almeno questo è ciò che scrive Scobie nella sua rubrica su «Inews».

Gli avvocati hanno reso il libro «legalmente inattaccabile»

Lo scrittore contraddice però l'affermazione della traduttrice Saskia Peeters, che è fermamente convinta di aver letto i nomi nella sua versione di «Endgame».

Scobie dice di non sapere cosa sia successo: «Senza che io lo sapessi in quel momento, un primo testo inedito è stato messo a disposizione dell'editore olandese». L'autore prosegue affermando di aver lavorato per due mesi con gli avvocati affinché ogni dettaglio fosse «legalmente ineccepibile».

Il libro è stato ritirato dalla circolazione nei Paesi Bassi poco dopo la pubblicazione, il che, secondo lui, è stato un «grande sollievo» per Scobie.