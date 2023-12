Kate ha indossato un abito a mantello con un messaggio per Meghan?

Kate si è presentata a un evento con un abito che ricordava molto un vestito indossato da Meghan nel 2018. E di certo non è una coincidenza.

Kate con un abito a mantello e un messaggio per Meghan? La principessa Kate di recente ha fatto scalpore con i suoi look. In occasione del gala di beneficenza alla Royal Albert Hall di Londra, ad esempio, ha indossato un abito lungo con spalle vistose e maniche a mantello in blu petrolio. Immagine: AP Si tratta di un capo della designer londinese Safiyaa. Il libro «Endgame», pubblicato da Omid Scobie, sta attualmente facendo scalpore. In esso, anche Kate viene presa di mira. Immagine: AP Malgrado la bufera, William e Kate si sono mostrati in pubblico sorridenti. Immagine: IMAGO/Avalon.red L'abito ricordava molto quello indossato da Meghan nel 2018. È persino della stessa marca. Immagine: imago/PA Images Un abito a mantella indossato da una reale non è passato inosservato anche il 20 settembre, quando la coppia presidenziale francese ha ospitato una cena di Stato a Versailles. La regina Camilla ha optato per un vestito in crêpe di seta che svolazzava maestosamente al vento. Immagine: Keystone

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe e la principessa del Galles stanno voltando pagina dopo il clamore suscitato dal libro «Endgame» e tornano ad apparire in pubblico. Dopo Re Carlo, anche la principessa Kate è stata trascinata nello scandalo riguardo al presunto razzismo a Palazzo.

Kate ha fatto scalpore il 30 novembre con un abito dalle lunghe «maniche a mantello».

Lo stesso look che è stato visto addosso Meghan in passato. Non si tratta solo di un modello simile, ma anche della stessa marca. Mostra di più

La strategia di Kate per affrontare le tempeste mediatiche e le accuse è ben nota: un'apparizione pubblica ben studiata, che comprende un abito portatore di un messaggio.

La famiglia reale britannica è in subbuglio per i commenti di Meghan Markle riportati dal libro «Endgame» di Omid Scobie, in cui Kate viene accusata, tra le altre cose, di razzismo. La principessa viene anche descritta come fredda e incolpata di aver «ignorato» le richieste di aiuto della moglie di Harry.

Il gala annuale di beneficenza alla Royal Albert Hall è arrivato al momento giusto, proprio nel mezzo dello scalpore creato dalla pubblicazione. È stata un'occasione per mettere in mostra la coppia di eredi al trono.

Kate, la cui professionalità e compostezza vengono regolarmente elogiate, è conosciuta negli ambienti reali proprio come un' «arma segreta».

Abito con messaggio subliminale

Al loro arrivo, William e Kate sono stati bombardati dai giornalisti con domande sulle accuse pubblicate nel libro, ma i due sono sembrati indifferenti e li hanno superati sorridendo.

L'imponente abito scelto dalla principessa del Galles per il red carpet non poteva passare inosservato.

Ha optato per un vestito estremamente elegante con «maniche a mantello» lunghe: un capo sofisticato che rivelava pochissima pelle nuda.

Un look forte e maestoso, che non teme le raffiche di vento, ideale per affrontare qualsiasi tempesta mediatica. Anche il colore blu petrolio, che rimanda alla fiducia e alla verità, è stata una buona scelta.

Riferimento a Meghan?

L'abito è forse ben scelto anche perché è targato Safiyaa, un marchio londinese che Meghan amava indossare prima che lei e Harry voltassero le spalle alla vita reale.

Il modello ricorda in modo particolare un abito indossato dall'attrice in passato: il vestito blu Fiji che ha scelto per una cena di Stato al Grand Pacific Hotel nel 2018, ospitata dal presidente delle Fiji.

Non solo si trattava della stessa marca, ma anche di un modello a mantella particolarmente simile.

Kate non lascerebbe mai al caso la scelta degli outfit, e ha dimostrato di non temere Meghan ricordandola con il proprio abbigliamento.