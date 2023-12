La principessa Kate sorprende tutti con uno spettacolare gioiello

Per l'incoronazione del re Carlo il 6 maggio 2023 le nobildonne hanno dovuto lasciare le loro tiare a casa. Hanno dovuto invece indossare dei cappelli o fascinator per esprimere una certa modestia. Kate non ha seguito le istruzioni e ha indossato un sorprendente copricapo a forma di foglia. Il gioiello è stato disegnato da Jess Collett per l'etichetta Alexander McQueen. Secondo un portavoce di Kensington Palace non si tratta di una tiara, ma semplicemente di un copricapo.

Immagine: IMAGO/Avalon.red