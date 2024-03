Olivia Munn

L’attrice si è sottoposta a una doppia mastectomia dopo aver scoperto di avere un tumore Luminale B su entrambe i seni.

A Olivia Munn è stato diagnosticato un cancro al seno. L’attrice 43enne ha rivelato via Instagram di avere scoperto la malattia lo scorso anno e di essersi sottoposta a una doppia mastectomia.

Nel post, Olivia ha spiegato di aver eseguito dei test genetici nel febbraio 2023, in cui è risultata negativa per 90 diverse tipologie di tumore.

«Sono risultata negativa rispetto a tutto, incluso il BRCA (il più comune gene del tumore al seno)», ha scritto. «Anche mia sorella Sara era risultata negativa. Ci siamo date un virtuale cinque al telefono. Lo stesso inverno, ho fatto una normale mammografia».

Come ulteriore precauzione, la sua dottoressa le ha consigliato di sottoporsi a dei test più approfonditi per calcolare il rischio di tumore al seno. «Mi ha salvato la vita», ha scritto Olivia, che dai test ha ottenuto una percentuale di ammalarsi del 37%.

Trovato un tumore Luminale B su entrambe i seni

Olivia si è poi sottoposta a una risonanza magnetica, a un’ecografia e infine a una biopsia: gli esami hanno evidenziato la presenza di un tumore Luminale B su entrambe i seni. Dieci giorni dopo l’attrice è stata operata per una doppia mastectomia e nei mesi successivi è andata sotto i ferri per altre quattro volte.

«Sono passata dallo stare bene a svegliarmi nel letto di un ospedale dopo un intervento di 10 ore. Ma sono stata fortunata, lo abbiamo trovato in tempo».

Olivia ha infine ringraziato il compagno, l’attore e comico John Mulaney, per il sostegno. «Sono grata a John per le notti trascorse a cercare cosa volessero dire quelle operazioni e quelle cure, quali fossero gli effetti indesiderati e i tempi di recupero», ha scritto. «Per esserci stato a ogni operazione e quando mi sono svegliata, e per aver lasciato sempre sul tavolino una foto di Malcolm così che fosse la prima cosa che avrei visto appena avrei riaperto gli occhi».

Olivia e John, 41, sono genitori di Malcom, nato nel novembre 2021.

