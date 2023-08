Ernst Röhm, il nazista gay amico di Hitler, e le notti selvagge a Berlino in un documentario Netflix

Adolf Hitler rimase fedele al suo compagno gay Ernst Röhm per molto tempo. Poi, nel 1934, lo fede uccidere. Imago

L'«Eldorado» era il più famoso nightclub di Berlino negli anni '20. Un nuovo documentario di Netflix racconta l'odio nazista per la gioia di vivere degli omosessuali e fa luce sulla vita del capo gay delle SA (Sturmabteilung - Squadre d'assalto) Ernst Röhm.

Hai fretta? blue News riassume per te Il documentario di Netflix «Eldorado - Tutto ciò che i nazisti odiano» dipinge un quadro complesso dei selvaggi anni '20 e '30 a Berlino.

Sebbene il documentario duri solo un'ora e mezza, rende drasticamente chiaro quanto brutalmente le persone queer possano essere private dei loro diritti.

Il film si concentra sul club berlinese Eldorado, dove Marlene Dietrich e Charlie Chaplin erano ospiti, così come il leader gay delle SA (Sturmabteilung - Squadre d'assalto) Ernst Röhm. Mostra di più

Né per i nazisti né per la comunità queer è da prendere come modello: stiamo parlando di Ernst Julius Günther Röhm. Era gay e dal 1931 al 1934 è stato capo di Stato Maggiore delle «Sturmabteilung», meglio note come «SA». Su ordine di Adolf Hitler, fu ucciso nel «Röhm-Putsch» il 1. luglio del 1934.

Ora il documentario di Netflix «Eldorado - Tutto ciò che i nazisti odiavano» volge lo sguardo verso quel periodo e racconta diversi destini individuali, grazie a materiale d'archivio e voci originali di testimoni e storici contemporanei.

L'Eldorado era un posto meravigliosamente folle

Si dice che la leggendaria vita notturna berlinese degli anni '20 conoscesse oltre 120 locali queer. Il documentario sulle libertà perse sotto il dittatore Adolf Hitler si concentra sul nightclub «Eldorado» di Motzstrasse. La sua pubblicità prometteva: «Questo è il posto giusto».

L'«Eldorado» era un luogo meravigliosamente folle e un rifugio popolare per la comunità queer grazie ai suoi spettacoli frivoli. Un club probabilmente a metà strada tra il «Berghain», oggi il techno club più famoso al mondo, e l'ex «Studio 54» di New York. E questo ben 100 anni fa.

Marlene Dietrich e Charlie Chaplin sono stati tra gli ospiti dell'«Eldorado», così come Charlotte Charlaque e Toni Ebel, due donne trans tra le prime a sottoporsi a un intervento chirurgico di riassegnazione del genere presso l'Istituto di Scienze Sessuali di Magnus Hirschfeld a Berlino.

Il colorito andirivieni dall'«Eldorado» era una spina nel fianco dei nazionalsocialisti, anche se pure nazisti di alto rango come il leader delle SA Ernst Röhm frequentavano il locale. Röhm divorziò dalla moglie nel 1924.

L'"Eldorado" sulla Motzstrasse a Berlino pubblicizzava con lo slogan "It's right here". Netflix

Il documentario si addentra nel microcosmo della vita queer

«Eldorado - Tutto ciò che i nazisti odiavano» non discute alcuna storia raccontata nelle scene del film, ma ci immerge nel microcosmo della vita queer. Il regista Benjamin Cantu ha girato davanti e dietro la macchina da presa con un team prevalentemente composto da persone queer.

Il documentario rivela quanto fossero fragili le libertà delle persone omosessuali negli anni Venti. E che queste libertà erano un anatema agli occhi di Hitler e dei suoi scagnozzi.

L'omosessualità di Röhm, tuttavia, è stata anche presa di mira dagli avversari politici, soprattutto durante le campagne elettorali prima delle elezioni del Reichstag e del Landtag.

Nel 1932, il «Münchner Post», affiliato all'SPD, pubblicò delle lettere di Röhm in cui si descriveva come omosessuale. Tuttavia, Adolf Hitler rimane fedele al suo compagno... almeno in quel momento.

Hitler vuole che Ernst Röhm si uccida

Quando i nazisti presero il potere, le frivolezze di Berlino finirono rapidamente. Seguirono anni terribili, che culminarono nella brutale Seconda Guerra Mondiale.

L'«Eldorado» di Berlino dovette chiudere nel 1932 perché «ci si deve astenere da feste da ballo di natura omosessuale». Due anni dopo, nella leggendaria «Notte dei lunghi coltelli», Ernst Röhm e i suoi compagni delle SA vennero arrestati. La maggior parte di loro venne fucilata nel campo di concentramento di Dachau.

Röhm, invece, venne rinchiuso nella prigione di Stadelheim. Adolf Hitler gli chiese di uccidersi. Ma lui rifiutò. Alla fine, due SS gli spararono.

«Potrebbe essere ancora una volta una libertà temporanea»

Sebbene il documentario di Netflix duri solo un'ora e mezza, rende drasticamente evidente la brutale rapidità con cui le persone queer possono vedersi sottrarre i propri diritti umani da un colpo di Stato politico.

E se iniziasse con un partito di estrema destra come l'AfD - tra l'altro guidato da una donna immagine gay che vive in Svizzera - che guadagna slancio in Germania?

O con le drag queen denigrate come «pericolo per i nostri figli» a Zurigo. O con la direzione della scuola di Stäfa, sempre nel Canton Zurigo, che è stata denunciata da un consigliere nazionale dell'UDC per aver organizzato una giornata dedicata al gender e ha poi ricevuto minacce di morte.

Possiamo quindi solo sperare che la premonizione del commentatore della «Berliner Zeitung» non diventi presto realtà: «Sì, la città di Berlino oggi si considera una città di libertà, ma lo è già stata in passato. Potrebbe essere ancora una volta solo una libertà temporanea».

Il documentario «Eldorado – Everything the Nazis Hate» è disponibile su Netflix.