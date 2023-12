I vincitori di «The Masked Singer Switzerland» 2023 E il vincitore di «The Masked Singer Switzerland» 2023 è Remo Forrer. Il concorrente svizzero dell'ESC indossava un costume da orca. Il cantante ha commentato così la sua avventura al programma televisivo: «Mantenere il segreto è stato molto, molto difficile». Immagine: ProSieben Schweiz/Willi Weber Il secondo posto va allo speaker radiofonico Jontsch Schächter nel ruolo del mostro di Loch Ness. Immagine: ProSieben Schweiz/Willi Weber E al terzo posto, dietro una carota, si cela il cantante Patric Scott. Immagine: ProSieben Schweiz/Willi Weber I vincitori di «The Masked Singer Switzerland» 2023 E il vincitore di «The Masked Singer Switzerland» 2023 è Remo Forrer. Il concorrente svizzero dell'ESC indossava un costume da orca. Il cantante ha commentato così la sua avventura al programma televisivo: «Mantenere il segreto è stato molto, molto difficile». Immagine: ProSieben Schweiz/Willi Weber Il secondo posto va allo speaker radiofonico Jontsch Schächter nel ruolo del mostro di Loch Ness. Immagine: ProSieben Schweiz/Willi Weber E al terzo posto, dietro una carota, si cela il cantante Patric Scott. Immagine: ProSieben Schweiz/Willi Weber

Il concorrente svizzero dell'Eurovision Song Contest (ESC) Remo Forrer ha lasciato tutti di stucco al «The Masked Singer Switzerland» 2023 vincendo il programma televisivo di canto. Il giovane del Toggenburgo indossava un costume da orca.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 2023 è l'anno fortunato per il cantante Remo Forrer. Il candidato per la Svizzera all'Eurovision Song Contest (ESC) prosegue infatti a tutta birra.

Non solo le sue canzoni hanno successo, ma ora ha anche vinto il programma televisivo «The Masked Singer Switzerland» 2023.

«Sono super felice e mega contento. Ovviamente lo desideravo, ma la stagione è stata molto dura», dice il 22enne in un'intervista all'emittente. Mostra di più

Remo Forrer si è lasciato alle spalle la concorrenza in «The Masked Singer Switzerland» 2023 indossando un costume da orca. Il fan club del programma televisivo sospettava che dietro la maschera dell'animale marino ci fosse il giovane del Toggenburgo... e ha colto nel segno!

Tuttavia per il 22enne è stato difficile mantenere segreta la sua partecipazione ad amici e famigliari: «È stato molto, molto difficile. Perché la gente all'inizio diceva: "Quello è Remo". In tanti mi scrivevano. E ho fatto molti spettacoli in Svizzera in quel periodo. Anche allora la gente continuava a chiedermi dell'orca. Poi ho dovuto inventare varie scuse. Anche per i miei amici, che spesso ho bidonato. È stata una sfida».

L'orca, un'esploratrice assoluta

ProSieben, l'emittente svizzera che trasmette il programma, ha fornito le seguenti informazioni sul costume da orca: «È l'anno 3023 e nelle profondità dell'oceano vivono molte creature marine in un'atmosfera simile allo spazio. È la casa dell'orca, un'esploratrice assoluta. Mentre ogni giorno cerca nuove avventure nel suo mondo sottomarino, trova difficile sopportare la noia. Spinto dalla sua grande curiosità, naviga disinvoltamente nella zona sul suo hyperboard alla massima velocità. Il suo più grande successo fino ad oggi è stata la scoperta di un pianeta sottomarino, che l'Orca chiamò «Aquastella». Questa scoperta ha dato una spinta galattica alla sua reputazione nell'oceano!».

Al secondo posto si è classificato il presentatore radiofonico Jontsch Schächter, travestito da mostro di Loch Ness, mentre sul gradino più basso del podio si è piazzata una carota, dietro alla quale si nascondeva il cantante Patric Scott.