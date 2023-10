Il regista John Carpenter posa per un ritratto nel suo ufficio, lo scorso 3 ottobre. KEYSTONE

Il regista di «Halloween» ammette a sorpresa di aver visto il film di Greta Gerwig: «Ma non l'ho capito».

Il maestro dell’horror John Carpenter rivela di aver visto «Barbie».

Parlando con il Los Angeles Times, il regista di «Halloween» ha ammesso di aver seguito il film diretto da Greta Gerwig, grande successo ai box office dell’estate: un film distante anni luce dal mondo raccontato dal cineasta nel corso della sua lunga carriera.

«Ho visto Barbie. Ancora non ci credo di averlo fatto- ha dichiarato Carpenter -. Non è qualcosa che appartiene alla mia generazione. Non ho nulla a che vedere con le bambole di Barbie. Non sapevo chi fosse Allan. Ok, posso riassumere così, lei dice: "Io non ho una vagina", e alla fine poi dice: "Andrò dal ginecologo". Il film per me è questo».

E ancora: «C'è una questione legata al patriarcato, ma non ho colto l'intera questione. Devo essere sincero, non l'ho capito. Ad ogni modo Margot Robbie è favolosa».

«Mi piace ciò che ha fatto David con i tre Halloween»

John, nel corso dell’intervista, ha parlato anche del reboot de «L’esorcista», che ha ricevuto una risposta piuttosto tiepida da pubblico e critica.

Diretto da David Gordon Green, che ha lavorato con Carpenter sulla più recente trilogia di «Halloween», il film ha incassato nel weekend di apertura una cifra inferiore ai 30 milioni di dollari negli Stati Uniti, a fronte di un investimento da 400 milioni di dollari da parte di Universal per acquisire i diritti del franchise.

Il film ha ottenuto un rating del 23% su Rotten Tomatoes.

«Mi piace ciò che ha fatto David con i tre Halloween», ha detto Carpenter. «Ho amato il secondo (Halloween Kills). L’ho trovato favoloso. Ho sentito invece che L’Esorcista non ha entusiasmato. Quello dovrebbe essere un film fortissimo. Non capisco perché lo stiate massacrando».

Covermedia