Josh Brolin

L'attore de «I Goonies» ha assistito a un'eccezione a questo stile di regia quando ha lavorato con Woody Harrelson nel film del 2007 «Non è un paese per vecchi».

Josh Brolin ha snocciolato qualche chicca su come si lavora sul set con i fratelli scrittori/registi Joel ed Ethan Coen.

L'attore di «Dune: Parte Due» ha già fatto parte del cast del duo di cineasta in tre film: «Non è un paese per vecchi», «Il Grinta» e «Ave, Cesare!» – e nel cortometraggio del 2007 «World Cinema».

Nel podcast «SmartLess» Brolin ha ora condiviso un'affermazione su come i fratelli dirigono i loro attori durante un'apparizione: «Dopo ogni scena che ho fatto, specialmente all'inizio, non ho mai ricevuto un «bravo» o un pollice in su. Si passa letteralmente avanti, vedi semplicemente le loro spalle che si allontanano verso il set successivo», ha rivelato.

«Penso che avrei potuto chiedere in qualsiasi momento: «Che ne pensate di quella scena?», e loro avrebbero risposto: «Meh, sì. Fondamentalmente abbiamo ottenuto quello di cui abbiamo bisogno e hai fatto il tuo lavoro correttamente, ecco perché ti abbiamo assunto"».

Un'unica eccezione

«Woody Harrelson è stato l'unico che non riusciva a ricordare le sue battute durante «Non è un paese per vecchi». Avevamo una scena insieme in ospedale, durante la quale lui parla per la maggior parte del tempo e non riusciva a finire le sue maledette battute», ha condiviso l'attore. «Poi finalmente ha fatto una ripresa dove ha balbettato le sue battute e ho visto i Coen arrivare da dietro il set... lo hanno guardato dicendo: «Wow, è stato incredibile"».

Ricordando la sua reazione a questo elogio, Brolin ha scherzato, «Mi sono detto: «È uno scherzo! Questo tizio sta letteralmente balbettando, mentre io non ricevo niente!"».

Covermedia