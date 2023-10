James Middleton

Il fratello minore della principessa è stato visto con la moglie e il neonato per le strade d Notting Hill.

James Middleton e la moglie Alizee Thevenet sono diventati genitori per la prima volta.

Come testimoniato da alcune foto ottenute dal Daily Mail, il fratello minore di Kate Middleton e l’analista finanziaria francese sono stati avvistati a Notting Hill mentre erano in giro con il bebè.

James, che lavora come imprenditore, e Alizee non hanno ancora condiviso nessun dettaglio sul neonato, come nome, genere e data di nascita.

A luglio, Middleton aveva rivelato la gravidanza della moglie via Instagram: «Non potremmo essere più felici», scriveva James a commento di alcuni scatti con Alizee, in evidente stato interessante. Middleton ha poi scherzato sulla sua cagnolina: «Beh, anche Mable potrebbe esserlo».

James, nell'occasione, ha ricordato anche Ella, il suo cane morto a inizio anno.

A settembre, il 36enne ha celebrato sempre via social l’anniversario di matrimonio con Alizee. «Due anni di matrimonio e non potrei essere più innamorato e il meglio deve ancora venire».

La coppia è convolata a nozze nel settembre 2021 dopo tre anni di relazione.

Covermedia