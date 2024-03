Il grande attore nel 2019 Keystone

Anouchka Delon, figlia di Alain, ha citato in giudizio i suoi due fratelli Alain-Fabien e Anthony per violazione della privacy dopo aver diffuso sui social la registrazione di una conversazione tra lei e suo padre.

SDA

Il processo si svolgerà nell'aprile 2025, secondo quanto deciso oggi da una corte parigina.

I due figli della leggenda del cinema francese, Anthony, 59 anni, e Alain-Fabien, 29 anni, saranno giudicati per l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di un documento o di una registrazione ottenuta in violazione della privacy.

Secondo l'accusa, il 5 gennaio scorso avrebbero registrato nella residenza dell'attore a Douchy, un centinaio di chilometri a sud di Parigi, una conversazione tra la sorella Anouchka, 33 anni, e il padre, che hanno pubblicato due giorni dopo sul loro account Instagram. Nell'estratto si sente la voce di una donna che si rivolge a un uomo che lei chiama «papà». «Ti prendono per deficiente (...) e a me per un'idiota che manipola suo padre», si sente dire.

Da gennaio i tre figli della star sono al centro di una controversia che riguarda lo stato di salute dell'attore 88enne. Anthony e Alain-Fabien credono che il padre sia manipolato dalla sorella Anouchka, che avrebbe nascosto il suo stato di salute e vorrebbe riportarlo in Svizzera per evitare di pagare troppe tasse sull'eredità.

Anouchka, dal canto suo, critica i fratelli per aver messo in pericolo la vita dell'attore e afferma di aver voluto portare il padre in Svizzera, affinché possa continuare a curarsi lì.

SDA