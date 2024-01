Mentre il clan Delon si sta lacerando da diverse settimane, la salute del patriarca è sempre più fragile e, dall'ictus del 2019, è peggiorata in maniera importante. L'88enne non sarebbe più capace di discernimento.

L'attore francese Alain Delon reagisce dopo aver ricevuto la Palma d'oro onoraria alla carriera durante il 72° Festival di Cannes, a Cannes, Francia, 19 maggio 2019. Circa un mese dopo è stato vittima dell'ictus che ne ha accelerato il declino cognitivo. KEYSTONE

Negli ultimi giorni si è scritto molto sulle avventure della famiglia Delon. Il tutto è iniziato qualche mese fa quando i figli del sex symbol del cinema anni '70 Anthony, Anouchka e Alain-Fabien hanno presentato una denuncia contro Hiromi Rollin, la dama di compagnia dell'attore, per violenza su una persona vulnerabile e abuso della debolezza del padre.

All'inizio di gennaio la procura di Montargis (Centro-Valle della Loira) ha annunciato che la denuncia era stata archiviata per mancanza di prove. Lo stesso destino è toccato alla denuncia di Hiromi Rollin contro i figli di Delon.

Qualche giorno fa in un articolo esclusivo, «Le Parisien» ha rivelato alcune dichiarazioni che l'88enne ha rilasciato nel luglio del 2023 ma rivelate solo ora. «Voglio morire, la vita è finita», avrebbe detto a un medico di base che era venuto a visitarlo nella sua casa di Douchy (Loiret) nell'ambito dell'inchiesta.

«Lucidità sempre più deteriorata»

Il dottore avrebbe anche spiegato che Alain Delon era in uno «stato di esaurimento fisico e psicologico». Secondo dettagli del dossier gli inquirenti hanno riferito di averlo trovato «molto indebolito e incapace di costruire frasi coerenti».

Secondo le valutazioni dei professionisti, lo stato di salute di Delon «si è evoluto in quattro fasi con lucidità sempre più deteriorata». Tra settembre 2021 e giugno 2023, hanno constatato «una significativa alterazione del discernimento, legata a un rallentamento del pensiero e a difficoltà nella risoluzione dei problemi familiari, e, infine, un'abolizione totale del suo discernimento», al momento dell'esame di luglio.

Nella sua relazione il medico ha evidenziato che il suo umore era molto «debole».

Il «Ghepardo» ha parlato anche della sua relazione con Hiromi Rollin. «Ci siamo conosciuti trent'anni fa, con alti e bassi (...) All'inizio era la mia assistente alla regia, poi è diventata più intima», ha raccontato agli inquirenti, che hanno però rilevato che non gli è stata inflitta alcuna violenza o danno, come invece sostenevano i figli.

Da qualche settimana è stato reso noto che l'attore è afflitto da un cancro, un linfoma.

Lo stato di salute del gigante del cinema è gravemente compromesso. E questo è uno dei motivi del braccio di ferro familiare, tra da un lato i due figli maschi desiderosi che Delon finisca la sua vita nella storica casa di Douchy e la figlia, che vuole rimpatriarlo in Svizzera (ha la doppia nazionalità), per cure più mirate dal suo oncologo, in servizio alla clinica dei Genoliers.

Anthony e Alain-Fabien accusano la sorella Anouchka di voler far trasferire il padre a Ginevra per poter evitare alla sua morte il pagamento di una tassa di successione molto elevata in vigore in Francia al momento del decesso.