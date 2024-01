Alain Delon

La perizia è stata effettuata alla sola presenza della figlia Anouchka Delon, accusata dai due fratelli di voler trarre vantaggio dalla situazione psichica del celebre attore, mentendo spudoratamente.

Sabato scorso, a Douchy, è stata effettuata una visita medica commissionata dalla procura di Montargis su Alain Delon.

Tuttavia, come rivelato da BFMTV, una lettera dell'avvocato di Anthony e Alain Delon mette in discussione l'esame, che è stato effettuato solo in presenza di Anouchka Delon.

«Sembra che questo perito non comprenda la posta in gioco. L'esame peritale si sta svolgendo a Douchy alla sola presenza di Anouchka Delon, che risponde alle domande poste ad Alain Delon al suo posto», spiega l'avvocato Laurence Bendossa, aggiungendo che «questa situazione inficia la legalità dell'esame peritale».

Lo stato di salute di Alain Delon sembra essere preoccupante. A Paris Match di questa settimana, Alain-Fabien Delon, che si occupa del padre a Douchy, ha rivelato che l'attore gli ha fatto capire in diverse occasioni di «volerla fare finita».

Dall'inizio dell'anno, i figli di Alain Delon, Anthony e Alain-Fabien da una parte e Anouchka dall'altra, si sono scannati in pubblico: i due figli dell'attore hanno accusato la sorella di aver approfittato della debolezza del padre.

Covermedia