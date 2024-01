Ecco perché i figli di Alain Delon litigano su dove vivrà l'attore

L'attore francese Alain Delon non è apparso molto in pubblico dopo l'ictus che lo ha colpito nel 2019. sda

I tre figli di Alain Delon stanno litigando su dove dovrebbe trascorrere il resto della sua vita la star del cinema, in Svizzera o in Francia. Su suolo elvetico l'imposta di successione sarebbe più bassa.

Hai fretta? blue News riassume per te L'icona della recitazione francese Alain Delon, che ha 88 anni, ha avuto un ictus nel 2019 e da allora le sue condizioni di salute sono peggiorate.

I suoi tre figli sono coinvolti in una disputa pubblica sulla sua eredità.

Dovrebbero pagare una tassa di successione più alta in Francia che in Svizzera, quindi la domanda è: l'attore con passaporto elvetico dove dovrebbe passare il resto della sua vita? Mostra di più

Le condizioni di salute dell'attore francese Alain Delon sono ora al vaglio di un medico.

La decisione è stata presa da un tribunale dopo che l'88enne e suo figlio Anthony hanno chiesto di essere posti sotto protezione.

La leggenda del cinema francese ha avuto un ictus nel 2019 e da allora le sue condizioni sono peggiorate. Il figlio minore Alain-Fabien ha commentato la situazione a «Paris Match»: «A volte è lì, a volte è da un'altra parte. Spesso non si sa cosa gli passi per la testa».

Tra i tre figli è scoppiata una disputa sull'eredità, e la stanno combattendo in pubblico. La questione centrale è: Alain Delon dove dovrebbe trascorrere il resto della sua vita? I tre fratelli negano di essere interessati all'eredità: vorrebbero proteggere il padre.

La figlia Anouchka vuole manipolare Delon?

La faida famigliare riguarda la tassa di successione in Francia, che è molto alta. Tuttavia, poiché Delon ha anche la cittadinanza elvetica - e qui l'imposta è più bassa - la figlia Anouchka vuole portarlo in Svizzera.

Questo infastidisce Anthony e Alain-Fabien, che accusano la sorella di manipolazione. Il 22 dicembre hanno intentato una causa contro di lei per aver «abusato della debolezza del padre».

Nel frattempo, Anouchka sostiene di voler portare Delon in Svizzera «perché l'assistenza medica è più buona e può essere curato meglio». Accusa anche i fratelli di mettere in pericolo la vita del padre.

Maltrattamenti mentali della governante

Da quando ha avuto l'ictus, Delon non si è praticamente mai fatto vedere in pubblico. I suoi figli temevano che si risposasse, e per questo l'anno scorso hanno fatto allontanare dalla residenza la giapponese Hiromi Rollin, ex governante di Delon.

I figli di Delon hanno denunciato la donna perché secondo loro avrebbe abusato mentalmente dell'attore. Ma successivamente il caso è stato archiviato.