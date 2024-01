Alain Delon

Il leggendario attore francese ha presentato una denuncia per diffamazione, ma non solo. L’avvocato avverte: «Studierò anche le procedure necessarie per fermare le minacce contro di lui e sua figlia».

È guerra dichiarata in casa Delon: l’iconico attore francese, 88 anni, ha sporto denuncia contro il figlio Anthony per diffamazione.

A rendere pubblica la notizia è stato Christophe Ayela, avvocato di Alain Delon, in un comunicato stampa inviato all'AFP.

«Alain mi ha chiesto di sporgere denuncia, inizialmente per diffamazione. E anche di studiare le procedure necessarie per fermare le minacce contro di lui e sua figlia», ha spiegato l’avvocato scendendo poi nei particolari della spinosa questione.

Il figlio vuole solo farsi pubblicità?

«Alain mi ha detto di essere rimasto estremamente scioccato dall'esplosione mediatica orchestrata da suo figlio Anthony, che ha un solo obiettivo, danneggiare la reputazione di sua figlia Anouchka, farle del male e colpire il rapporto unico che ha sempre avuto con Anouchka», ha aggiunto Ayela, facendo eco alle parole rilasciate alla rivista Paris Match da Anthony Delon.

«Mio padre è indebolito e non può più sopportare di vedersi così».

Il figlio dell’attore ha inoltre, secondo quanto riferito dall’outlet, presentato una memoria alla polizia contro sua sorella Anouchka, accusandola di non averlo informato che il padre, colpito da un grave ictus nel luglio 2019, avrebbe fallito «cinque test cognitivi» tra il 2019 e il 2022.

«Ancora una volta ha approfittato del suo nome per farsi pubblicità, pubblicando un libro contro di lui», ha poi concluso l’avvocato della star.

Un tribunale sta valutando se mettere sotto tutela l'attore

Da parte sua, Anthony Delon insiste sul fatto che il «discernimento» del padre è «inibito», come si può leggere in un estratto della decisione del tribunale di non portare avanti le denunce di abuso contro Hiromi Rollin, l'ex «dama di compagnia» di Alain Delon.

Il documento, condiviso sull'account Instagram di Anthony Delon, afferma che la procura di Montargis sta valutando la possibilità di metterlo sotto tutela.

A suo avviso, la dichiarazione del padre è stata una montatura della sorella e del suo avvocato.

«Mia sorella, che solo all'ora di pranzo si è recata al capezzale di nostro padre per sbattergli in faccia Paris Match e fargli firmare un ignobile comunicato stampa architettato dall'avvocato di cui sopra: Maitre Ayela. So che mio padre ha firmato questo straccio senza rendersi conto della sua portata, molto probabilmente senza nemmeno leggerlo, stufo di tutti i conflitti che lo sfinivano», ha detto Anthony.

Covermedia