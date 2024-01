Re Frederik X e la regina Mary salutano il popolo dal balcone del Palazzo di Christiansborg in occasione della proclamazione del 14 gennaio 2024. Keystone

La regina Mary di Danimarca è in grande forma da quando è salita sul trono. Non solo è popolare tra la gente, ma ha anche un grande conto in banca: si tratta infatti di una delle reali che guadagna di più in Europa.

Hai fretta? blue News riassume per te La regina Mary ha conquistato il cuore dei danesi con il suo bacio sincero dato al marito sul balcone del Palazzo di Christiansborg durante la proclamazione dei loro nuovi titoli.

La neo-sovrana ha tutte le ragioni per essere di buon umore: dal cambio di trono, la donna di origine australiana è la reale che guadagna di più in Europa.

Se si parla di soldi, infatti, sorpassa la regina Máxima dei Paesi Bassi e la regina Letizia di Spagna. Mostra di più

Tutta vestita di bianco e raggiante di gioia, la regina Mary si è presentata domenica 14 gennaio a Copenaghen per il passaggio dello scettro in Danimarca. Le numerose reazioni della gente dimostrano che il neo re Frederik X e sua moglie, la regina Mary appunto, sono molto popolari tra i danesi.

E la nuova sovrana ha tutte le ragioni per sentirsi gioiosa: se la cava infatti bene anche dal punto di vista finanziario. È in cima alla lista delle reali che guadagnano di più in Europa, superando anche la regina Máxima dei Paesi Bassi e la regina Letizia di Spagna.

Dodici milioni dai contribuenti per Frederik e Mary

Secondo il quotidiano spagnolo «Lecturas», la famiglia reale danese riceve dodici milioni di entrate fiscali. La maggior parte di questi soldi va a re Federico e fino al 30% alla regina Mary.

Il giornale spagnolo ha calcolato che la sovrana Màxima guadagna 411.000 euro all'anno, mentre quella spagnola, Letizia, 148.105 euro.

Frederik e Mary e i loro quattro figli non devono affrontare altre spese importanti. Continueranno a risiedere nel Palazzo Reale di Copenaghen, di ben 45.000 metri quadrati, anche dopo il passaggio del trono. Dieci anni fa la residenza era stata ristrutturata al costo di 30 milioni di euro.